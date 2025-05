Schulbus legt Vollbremsung ein: Mindestens fünf Kinder verletzt

Stand: 12.05.2025 13:02 Uhr

Auf dem Weg zur Schule sind am Montagmorgen mindestens fünf Kinder leicht verletzt worden. Sie saßen in einem Schulbus, der in Dissen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) einen Unfall hatte.