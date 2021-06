Niedersachsen bei Corona-Erstimpfungen über 50-Prozent-Marke Stand: 17.06.2021 14:03 Uhr Niedersachsen hat bei den Erstimpfungen die 50-Prozent-Marke überschritten. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) wurden bisher 4.042.848 Menschen (50,6 Prozent) mindestens einmal immunisiert.

Im Ranking der Bundesländer liegt Niedersachsen damit nun auf Rang sechs. Ganz vorn sind der Stadtstaat Bremen mit einer Impfquote von 55,6 Prozent. Danach folgen Schleswig-Holstein (53,1 Prozent) und das Saarland (53,0 Prozent). Auch in Mecklenburg-Vorpommern liegt die Quote bereits über der 50-Prozent-Marke. In Hamburg haben dagegen erst 46,6 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner mindestens eine Impfung erhalten.

Gesundheitsministerin: "Meilenstein für Impfkampagne"

"Das ist ein weiterer Meilenstein für unsere Impfkampagne und ein großer Erfolg", sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Donnerstag. Alle, die noch auf der Warteliste stehen, bitte sie um Geduld. Ab der kommenden Woche würden in den Impfzentren wieder mehr Erstimpfungen durchgeführt, so dass auch die Warteliste der Impfzentren schneller abgearbeitet werden könne, so Behrens. Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass Niedersachsen im Juli voraussichtlich weniger Impfstofflieferungen als geplant bekommt. Behrens zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass im Laufe des Sommers allen ein Impfangebot gemacht werden könne. Ziel sei es, bis zum Herbst eine hohe Durchimpfungsquote zu erreichen.

Bald ein Drittel der Niedersachsen vollständig geimpft

Niedersachsen hatte im Mai zunächst wieder verstärkt Zweitimpfungen vorgenommen, weil bei vielen bereits geimpften Menschen der Abstand zwischen erster und zweiter Spritze von sechs Wochen bei den Impfstoffen von Biontech und Moderna beziehungsweise zwölf Wochen beim Vektor-Impfstoff von AstraZeneca erreicht war. Dadurch hatte sich das Tempo bei den Erstimpfungen zunächst deutlich reduziert. Bei den Zweitimpfungen nähert sich Niedersachsen langsam der 30-Prozent-Marke. Aktuell liegt die Quote bei 28,0 Prozent. Das sind 2.237.209 vollständig geimpfte Menschen.

Impfstoff ist noch knappes Gut

Die Impfpriorisierung war am 7. Juni deutschlandweit aufgehoben worden. Jeder kann sich seitdem um ein Impfangebot bemühen. Noch immer sind die Liefermengen der Hersteller beim Impffortschritt der Flaschenhals.

