Niedersachsen-SPD plädiert bei Erdgas-Ausstieg für Mittelweg Stand: 15.02.2022 11:00 Uhr Der Umweltausschuss des Landes Niedersachsen hat sich am Montag mit einem Antrag der Grünen beschäftigt. Darin fordert die Fraktion den Ausstieg aus der Erdgasförderung.

Die Grünen begründeten ihren Antrag damit, dass die Förderung von Erdgas in Niedersachsen zu klima- und umweltschädlich sei. Sie setzen auf eine zügige Energiewende mit regenerativen Ressourcen wie Wind- und Sonnenkraft. "Die Ukraine-Russland-Krise macht unmissverständlich klar, dass endlich der Turbo beim Ausbau der Wind- und Solarenergie eingelegt werden muss. Nur durch eine schnelle Energiewende werden wir unabhängig", sagte Imke Byl, umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, in einer Mitteilung am Montag. Der Ausschuss wird das Thema in den kommenden Wochen beraten und dann zur Abstimmung in den Landtag geben. Ein Zeitpunkt steht noch nicht fest. Erdgas aus Niedersachsen deckt den Angaben zufolge sechs Prozent des Gesamtbedarfs in Deutschland.

Erdgas-Verband legt Wert auf CO2-Bilanz

Der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) warnt vor einem zeitnahen Ausstieg aus der Erdgasförderung. Dieser habe unweigerlich mehr Zukäufe zur Folge. Die Förderung in Deutschland habe aber eine bessere CO2-Bilanz als Importe von anderen Kontinenten, sagte BVEG-Hauptgeschäftsführer Ludwig Möhring. Das vollständige Ende der Nutzung von Erdgas sei auf viele Jahre nicht absehbar.

SPD will Land nicht abhängig von Importen machen

Die SPD-Fraktion rät entgegen des Grünen-Antrags zu einem behutsamen Ausstieg und spricht von einem Mittelweg. Erdgas sei ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zur Energiewende. Marcus Bosse, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, argumentierte, man dürfe auch deshalb nicht auf Erdgas aus Niedersachsen verzichten, um sich nicht noch abhängiger von Importen zu machen. Zudem gälten bei der Erdgasförderung in Niedersachsen hohe Sicherheits- und Umweltschutzstandards, die Förderung in sensiblen Bereichen wie in Wasserschutzgebieten und im Nationalpark Wattenmeer sei ausgeschlossen.

Umweltschützer fürchten mehr Erdbeben

Wenn Niedersachsen die Klimaziele erreichen wolle, dürften keine neuen Erdgasfelder erschlossen werden, so ein Vertreter der Deutschen Umwelthilfe. Neueste Studien zeigten zudem, dass Erdgas deutlich klimaschädlicher sei als bislang angenommen. Das bestätigte ein Vertreter einer Bürgerinitiative (BI) aus dem Landkreis Verden: Dort wird an verschiedenen Stellen Erdgas gefördert. Ein Sprecher der BI "Walle gegen Erdgasbohren" berichtete von Erdbeben in seiner Region, die durch diese Erdgasbohrungen ausgelöst worden seien und weiter ausgelöst würden. Zudem werde in einem Wasserschutzgebiet gebohrt, aus dem die Stadt Bremen mit Trinkwasser versorgt werde. Busch sorgt sich um die Qualität dieses Wassers.

Chemie-Unternehmen fürchten Gefährdung für Energieversorgung

Kritik an den Plänen der Grünen kommt unter anderem von der Chemie-Industrie. Sie fürchtet, dass sie ohne Erdgas aus Niedersachsen ihren Energiebedarf nicht decken kann. Solange der Ausbau erneuerbarer Energie nicht vorankomme, werde Erdgas benötigt, so ein Sprecher des Arbeitsgeberverbands ChemieNord. Alle Unternehmen wollen grüne Energie, aber es gebe viel zu wenig davon. China, Indien und andere Länder würden links und rechts an Deutschland vorbeiziehen, so der Sprecher weiter.

