Niedersachsen: Kommunen starten mit Briefwahl Stand: 23.08.2021 17:31 Uhr Vielerorts in Niedersachsen haben die Kommunen am Montag ihre Briefwahlstellen für Kommunal- und Bundestagswahlen geöffnet. Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger haben unterschiedliche Optionen.

Zum einen können sie direkt vor Ort ihre Stimmen abgeben und die Wahlunterlagen in die Urnen einwerfen. Zum anderen besteht die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen mit nach Hause zu nehmen und per Post kostenlos zurückzuschicken. Wichtig in beiden Fällen: Personalausweis und Wahlbenachrichtigungskarte. Außerdem gilt in den Briefwahlstellen Maskenpflicht zum Infektionsschutz.

Kommunen raten Corona-bedingt zu kontaktlosem Wählen

Einige Kommunen raten dazu, von einer kontaktlosen Wahloption Gebrauch zu machen. Die oder der Wahlberechtigte beantragt die Unterlagen per E-Mail oder postalisch beim zuständigen Büro, füllt diese zu Hause aus und sendet sie zurück.

Briefwahl-Rekord in Garbsen

Denn räumliche Möglichkeiten der Briefwahl vor Ort seien aufgrund der Pandemie begrenzt. Hannovers Wahlleiter Carsten Köller sagte: "Deshalb raten wir allen Menschen, die per Briefwahl ihre Stimme abgeben möchten, dies möglichst frühzeitig per E-Mail, Internet oder postalisch zu beantragen." Er rechne mit vielen Briefwählenden in Hannover. Am Montag bildeten sich am Neuen Rathaus bereits lange Schlangen. In Garbsen (Region Hannover) haben der Stadt zufolge bereits 3.500 Menschen Briefwahl beantragt - ein Rekord.

Osnabrück und Nordhorn verschicken Dokumente Anfang September

Auch im Westen des Landes sind einige Briefwahlstellen seit Montag geöffnet. Wahlberechtigte in Lingen können ihre Unterlagen beispielsweise bei der Verwaltung abholen. Gleiches gilt für den Landkreis Osnabrück. Die Stadt Osnabrück und Nordhorn verschicken die Dokumente Anfang September.

