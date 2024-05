Stand: 02.05.2024 06:21 Uhr Tödlicher Unfall in Achim: Motorradfahrer prallt gegen Baum

Ein 42-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch in Achim (Landkreis Verden) tödlich verunglückt. Der Mann war auf der Uphuser Heerstraße unterwegs, als er in einer langgezogenen Kurve aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verlor, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Der Motorradfahrer kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum sowie gegen Teile eines Maschendrahtzaunes. Der 42-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

