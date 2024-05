Stand: 02.05.2024 11:52 Uhr Kneipe gestürmt, Mann verletzt: Polizei ermittelt gegen HSV-Fans

Eine Gruppe von Fußball-Anhängern hat am vergangenen Samstag in einem Lokal in Braunschweig randaliert und eine Person verletzt. Die zum Teil vermummten Fans des Hamburger SV seien wenige Stunden vor dem Spiel des HSV bei Eintracht Braunschweig in die Kneipe gestürmt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dort schlugen und traten sie auf einen der Gäste ein. Zudem beschädigten sie diverse Gegenstände. Anschließend flüchteten sie. Die Polizei hat nach eigenen Angaben 29 beteiligte Personen identifiziert. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Landfriedensbruch, Sachbeschädigung und Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen der Randale am 27. April. Diese können sich unter der Telefonnummer (0531) 47 63 315 melden.

