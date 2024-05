Stand: 02.05.2024 10:06 Uhr Auto fährt rückwärts auf Landstraße: Fahrer stirbt nach Kollision

Bei einem Verkehrsunfall bei Emsbüren (Landkreis Emsland) ist am Mittwochvormittag ein 63-jähriger Autofahrer tödlich verletzt worden. Beim Ausparken von einem Campingplatz war der Mann laut Polizei rückwärts auf die Landesstraße 58 gefahren. Er übersah ein herannahendes Auto, dieses erfasste bei Tempo 70 die Fahrerseite des Wagens. Der 63-Jährige wurde den Angaben zufolge aus seinem Fahrzeug geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus im niederländischen Enschede. Dort erlag er noch am Mittwochnachmittag seinen Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 33 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurde leicht verletzt.

