Stand: 02.05.2024 12:33 Uhr Spätere Sperrstunde in Hannover? Parteien fordern Verlängerung

Die Stadt Hannover soll prüfen, ob die Sperrstunde in gatronomischen Betrieben ausgeweitet wird. Das zumindest fordern die Stadtratsfraktionen von SPD, CDU und FDP in einem gemeinsamen Antrag. Es solle geprüft werden, ob - zumindest in der Innenstadt und angrenzenden Bereichen - die Sperrstunde erst um 23 Uhr oder Mitternacht beginnen könne, heißt es dort. Zurzeit dürfen Gäste bis 22 Uhr in den Außenbereichen von Kneipen, Bars und Restaurants sitzen. Die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner sowie deren Bedürfnis auf Nachtruhe sollten berücksichtigt werden, so die Parteien in ihrem Antrag. Am Freitag beschäftigt sich der städtische Wirtschaftsausschuss damit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.05.2024 | 08:30 Uhr