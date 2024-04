Femizid in Hannover? 21-jährige Frau erstochen - Prozess beginnt Stand: 26.04.2024 11:47 Uhr In Hannover beginnt am Donnerstag ein Prozess um einen mutmaßlichen Femizid. Ein 21-Jähriger soll seine Ex-Freundin mit mehreren Messerstichen bei einem Streit getötet haben.

Nach dem tödlichen Messerangriffmuss sich der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht Hannover verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann Totschlag vor. Da er und seine Ex-Freundin im Vorfeld der Tat einen Streit gehabt haben sollen, sei kein Mordmerkmal erfüllt.

Messerangriff in Vahrenwald: Beziehungsstreit?

Im November 2023 waren nach Angaben des Landgerichtes der Angeklagte und die junge Frau in der Wohnung des Opfers in Hannover-Vahrenwald verabredet. Der 21-Jährige habe die Beziehung retten wollen, während seine Ex-Freundin davon ausging, dass er lediglich persönliche Sachen abholen wollte. Als er ihr einen Ring schenken wollte, wies das Opfer ihn aus der Wohnung. In einem Streit soll der Angeklagte mit einem Messer mehrfach auf die Frau eingestochen haben.

21-Jährige brach auf der Straße zusammen

Die 21-Jährige sei noch auf die Straße geflüchtet, wo sie dann zusammenbrach. Mehrere Passanten leisteten erste Hilfe, bis der Notarzt eintraf. Die Frau starb jedoch noch vor Ort an ihren Verletzungen. In der Wohnung fand die Polizei den 21-Jährigen, der durch Messerstiche schwer verletzt war. Laut Staatsanwaltschaft hatte er sich die Verletzungen selbst zugefügt. Der Angeklagte wurde notoperiert und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

