Stand: 02.05.2024 10:35 Uhr Autozulieferer ZF: Tochterfirma eröffnet Zentrale in Osnabrück

Ein Tochterunternehmen des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen hat am Donnerstag seinen Hauptsitz in Osnabrück eröffnet. In der neuen Unternehmenszentrale arbeiten rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. ZF Friedrichshafen hat dafür am 1. Mai offiziell ein Joint Venture mit der taiwanesischen Firma Foxconn gegründet und eine Unternehmenssparte ausgegliedert. Die neue Firma mit dem Namen ZF Foxconn Chassis Modules ist auf die Montage von Achsensystemen für Autos spezialisiert. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete diese Sparte - noch unter dem Dach von ZF - einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. Mit Foxconn hat nun der laut ZF weltweit größte Hersteller von Elektronik- und Computerteilen die Hälfte der Anteile übernommen. Zusammen wolle man das Angebot für Elektrofahrzeuge ausweiten, heißt es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.05.2024 | 08:30 Uhr