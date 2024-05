Mehrere Motorradfahrer in Niedersachsen am 1. Mai verunglückt Stand: 02.05.2024 12:47 Uhr Bei sommerlichem Wetter haben viele Motorradfahrer und -fahrerinnen den 1. Mai für eine Tour genutzt. Dabei haben sich in Niedersachsen etliche Unfälle ereignet - einer endete tödlich.

Bei dem Unfall in Achim (Landkreis Verden) war ein 42-Jähriger am späten Mittwochabend mit seinem Motorrad nach Angaben der Polizei in einer Kurve erst gegen einen Bordstein gefahren. Daraufhin habe er die Kontrolle über sein Motorrad verloren, sei damit von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum und einen Zaun gefahren. Der Fahrer starb noch am Unfallort. In Thuine (Landkreis Emsland) übersah ein 18-jähriger Motorradfahrer einen Kreisverkehr, woraufhin er laut Polizei stark bremste, zu Fall kam und gegen ein Verkehrsschild prallte. Ein Rettungswagen brachte ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

55-jährige Motorradfahrerin kollidiert mit Pflugschar

Schwer verletzt wurde eine 55-jährige Motorradfahrerin in Husum (Landkreis Nienburg). Sie war laut Polizei mit einer Pflugschar kollidiert, die zuvor an einem Treckergespann abgerissen war. In Ankum (Landkreis Osnabrück) stieß ein 66-jähriger Motorradfahrer mit einem Pkw zusammen. Er wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Mit leichten Verletzungen kam ein 56-jähriger Motorradfahrer in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) bei einem Sturz davon. Wie die Polizei mitteilte, war er einem Fahrradfahrer ausgewichen, der ihm die Vorfahrt genommen hatte. In Einbeck wurde ein 32-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt, weil ihn eine Autofahrerin in einem Kreisverkehr übersehen hatte, woraufhin ihr Pkw mit dem Motorrad kollidierte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.05.2024 | 06:30 Uhr