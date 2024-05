Stand: 02.05.2024 08:57 Uhr Diebe klauen Photovoltaik-Anlage von Rewe-Zentrallager

Unbekannte haben eine Photovoltaik-Anlage direkt vom Dach des Rewe-Zentrallagers in Berkhof in der Gemeinde Wedemark (Region Hannover) gestohlen. Wie die Polizei nun mitteilte, handelt es sich um insgesamt fünf Module vom Dach sowie mehrere sogenannte Wechselrichter. Die Täter sollen den Angaben zufolge die Anlagen-Teile zwischen Samstag und Dienstag abgebaut und mitgenommen haben. Die Beamten beziffern den Schaden in einer ersten Schätzung auf 90.000 Euro. Die genaue Summe werde noch ermittelt. Wechselrichter gelten als zentrales Element einer PV-Anlage - sie wandeln den Solarstrom von Gleichspannung in Wechselspannung um.

