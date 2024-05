Stand: 02.05.2024 08:44 Uhr Sexualisierte Gewalt? Kirchenkreis stellt Mitarbeiter frei

Wegen Vorwürfen der sexualisierten Gewalt hat eine Kirchengemeinde im Kirchenkreis Hildesheimer Land-Alfeld einen Mitarbeiter freigestellt. Nach Angaben der Landeskirche Hannover hat der Mann nebenberuflich in der Gemeinde gearbeitet. Die Polizei hatte die Kirchengemeinde über die Vorwürfe informiert, die sich aktuell nicht auf die Arbeit des Mannes in der Gemeinde beziehen sollen. Die Kirche informierte Gemeindemitglieder, die mit dem Beschuldigten zusammengearbeitet haben, über Hilfsangebote. Dem Mann selbst bot sie seelsorgerischen Beistand an.

