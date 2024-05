Stand: 02.05.2024 08:13 Uhr Unbekannter attackiert Transfrau in Bar mit Messer

In einer Bar in Bremen hat am Mittwochmorgen ein Unbekannter eine Frau transfeindlich beleidigt und mit einem Messer leicht verletzt. Die 31-jährige Frau suchte dort ihr Handy auf der Toilette, so die Polizei. Als sie dieses nicht fand, beschuldigte sie eine Gruppe von Männern. Diese stritten ab, das Handy gestohlen zu haben. Einer der Männer soll dann die Frau transfeindlich beleidigt haben und sie mit einem Messer leicht am Arm verletzt haben. Dann sei er geflohen, so die Polizei. Sie ermittelt nun in dem Fall unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und verhetzender Beleidigung. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0421) 36 23 888 entgegengenommen.

