Abschlussprüfungen für Haupt- und Realschüler beginnen heute Stand: 02.05.2024 07:24 Uhr In Niedersachsen beginnen heute die zentralen Abschlussprüfungen für Schülerinnen und Schüler an Haupt- und Realschulen. Erstmals ohne Corona-Erleichterungen.

Etwa 60.000 Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen nehmen an den schriftlichen Abschlussprüfungen teil. Los geht es heute mit dem Fach Deutsch, die Prüfung in Mathematik folgt am Montag. Für Zehntklässler steht am Mittwoch dann die schriftliche Englisch-Prüfung an. Nachschreibtermine sind vom 14. bis 22. Mai angesetzt. Die schriftlichen Arbeiten machen ein Drittel der Abschlussnote aus.

Mündliche Prüfung erstmals seit Corona wieder Pflicht

Mit den zentralen Prüfungen können die Schülerinnen und Schüler unter anderem einen Haupt- oder Realschulabschluss erlangen. Erstmals gibt es in diesem Jahr keine Erleichterungen mehr, um die einstigen coronabedingten Einschränkungen an den Schulen zu kompensieren. Auch die mündliche Prüfung ist wieder Pflicht. Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) wünschte den Prüflingen viel Glück.

