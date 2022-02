Neuer Corona-Impfstoff Novavax stößt auf Interesse Stand: 02.02.2022 16:00 Uhr Innerhalb weniger Stunden haben sich knapp 2.000 Niedersachsen für eine Corona-Impfung mit dem Wirkstoff Novavax angemeldet. Die Landesregierung hofft, bisher impfskeptische Menschen zu erreichen.

Das Gesundheitsministeriums wertet die Zahl als Erfolg. "Das ist in einer vergleichsweise kurzen Zeit schon eine erfreuliche Zahl von Menschen", sagte Ministeriumssprecher Oliver Grimm am Mittwoch in Hannover. Die Liste war erst am Mittwochmorgen eröffnet worden. Wer sich auf die Warteliste setzen lasse, bekomme eine SMS mit einem Termin. "Das ist wirklich eine gute Möglichkeit, jetzt noch einen Impfschutz aufzubauen."

Impfpflicht im Pflegebereich ab 15. März

Nach Aussage von Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) ist das neue Impfangebot insbesondere für die noch nicht geimpften Beschäftigten in der Pflege eine gute Gelegenheit. Ab dem 15. März gilt für sie eine Impfpflicht. Rund 240.000 Menschen in Niedersachsen sind von der Impfpflicht betroffen. In der Pflege seien zuletzt Impfquoten von mehr als 90 Prozent gemeldet worden, so Behrens

Noch rund 800.000 erwachsene Niedersachsen sind ungeimpft

Novavax ist für Erwachsene ab 18 Jahren zugelassen, bis Ende Februar sollen zunächst 170.000 Dosen ausgeliefert werden. Diese neue Vakzine ist im Unterschied zu den genbasierten mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna ein Protein-Impfstoff, auch "Totimpfstoff" genannt, der auf herkömmliche Weise hergestellt wird. Da Novavax nicht mit den bisherigen Corona-Impfstoffen kombinierbar ist, gilt im Umkehrschluss, dass ausschließlich Erstimpfungen mit der Vakzine möglich sind. Zwei Impfungen im Abstand von mindestens drei Wochen sind für eine Grundimmunisierung nötig. Landesweit sind noch rund 800.000 Erwachsene ungeimpft, unter ihnen etwa 230.000, die älter als 60 Jahre sind.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.02.2022 | 08:00 Uhr