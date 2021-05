Neue, sichere Dienstausweise für Niedersachsens Polizei Stand: 03.05.2021 15:46 Uhr Niedersachsen Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat am Montag die neuen Dienstausweise der Polizei vorgestellt. Das Dokument soll fälschungssicher sein.

Keine Chance für Kriminelle und Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger - so das Ziel der Austauschaktion. Nach mehr als 34 Jahren löst der Ausweis im Bankkartenformat den bisherigen grünen Dienstausweis ab. "Das über 30 Jahre alte Papierdokument ohne besondere Sicherheitsmerkmale und praktische Zusatzfunktionen passten nicht mehr in das Bild einer modern und bürgernah ausgerichteten Polizei", sagte Innenminister Pistorius bei der Vorstellung am Montag in Hannover.

Videos 3 Min Betrügerbande: Falsche Polizisten gefasst Bei einer Razzia in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei vier falsche Polizisten, Mitglieder einer deutsch-türkischen Call-Center-Bande, festgenommen. (12.02.2020) 3 Min

Pistorius: Trickbetrug verhindern

In den kommenden Wochen sollen die Karten an die rund 23.500 Polizeibeschäftigten ausgehändigt werden. Andere Bundesländer haben den elektronischen Polizeiausweis bereits eingeführt. "Leider viel zu häufig werden gerade ältere Menschen in Niedersachsen Opfer von Trickbetrügern, die von sich behaupten, für die Polizei zu arbeiten", so der Innenminister. Diese neuen Sicherheitsmerkmale sollen dies künftig verhindern:

Fünf Hologramme des Landeswappens, die durch leichtes Kippen sichtbar werden

Geografischer Umriss Niedersachsens, der je nach Kippwinkel blau oder violett changiert

feine Linienmuster mit dem Schriftzug "Polizei Niedersachsen"

Lichtbild und Name des/der Beamten/in sowie Dienstausweisnummer

Sogenannte Guillochenmotive (verschlungene, ununterbrochenen und nach geometrischen Gesetzmäßigkeiten aufgebaute Linien)

Auf der Website der Polizei sind die Merkmale in einem Video zu sehen. Der Innenminister appellierte: "Lassen Sie sich im Zweifel immer das neue Ausweisdokument zeigen, denn genau dafür ist es da."

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 03.05.2021 | 17:00 Uhr