Museumsdorf Cloppenburg leidet stark unter Corona-Pandemie Stand: 30.12.2021 06:30 Uhr Rund 250.000 Menschen kommen pro Jahr ins Museumsdorf Cloppenburg - zumindest vor Corona war das so. Die Pandemie hat das Museum stark gebeutelt. 2021 war Hilfe dringend nötig.

Nicht mal halb so viele Besucherinnen und Besucher konnte das Freilichtmuseum in diesem Jahr verzeichnen. Das lag auch daran, dass das Museum wegen Corona erst im Mai öffnen durfte. Nur durch Zuschüsse von Bund und Land sei das Freilichtmuseum "mit zwei blauen Augen davongekommen", sagte Michael Schimek vom Museumsdorf. Er führt das Museum kommissarisch, seitdem es die Leiterin Julia Schulte to Bühne Ende September überraschend verlassen hat.

Videos 4 Min Dorfdisco bekommt neues Leben im Museumsdorf Cloppenburg Die alte Harpstedter Diskothek Sonnenstein wurde dort originalgetreu wieder aufgebaut - als Denkmal der Freizeitkultur. (25.07.2021) 4 Min

Unglücksjahr für das Museumsdorf

Durch eine neue Dorfdisko und eine Nachkriegs-Ausstellung habe zwar Publikum angezogen werden können, die Corona-Verluste hätten dadurch aber in diesem Jahr nicht ausgeglichen werden können, so Schimek. 2021 war generell kein glückliches Jahr für das Museum. Bei einem Brand in einem Depot wurde ein Großteil der Nachkriegssammlung zerstört.

