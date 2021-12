Munster: Sanierung des Dethlinger Teichs wird viel teurer Stand: 17.12.2021 20:19 Uhr Die Sanierung des Dethlinger Teichs wird deutlich teurer als geplant. Statt wie früher mit rund 50 Millionen Euro rechnet der Heidekreis nun mit Kosten von mehr als 60 Millionen Euro.

Schuld daran sei die extrem aufwendige Vorarbeit, die ein derartiges Projekt mit sich bringe, sagte Landrat Jens Grote (parteilos) am Freitag dem NDR in Niedersachsen. Um den Beginn der Sanierung nicht weiter zu verzögern, habe man den Gesamt-Plan in zwei Räum-Phasen unterteilt, so Grote. Die erste, die bis Mitte 2024 dauern soll, sei durch die bisherigen Zusagen des Landes Niedersachsen und auch des Bundes finanziell abgesichert. Im Herbst des kommenden Jahres sollen Kampfmittelexperten beginnen, den 1952 zugeschütteten Dethlinger Teich aufzugraben.

Illegal Unmengen chemischer Waffen entsorgt

Der Dethlinger Teich ist hochgradig mit chemischen Kampfstoffen belastet. Während des Zweiten Weltkrieges und auch in der Zeit danach waren hier Unmengen chemischer Waffen illegal entsorgt worden. Ein Schutz-Zelt, groß wie anderthalb Fußballfelder, soll die Baustelle überspannen und verhindern, dass giftige Stoffe in die Umwelt gelangen.

Grote ist bezüglich der Finanzierung zuversichtlich

Um die finanziellen Mittel auch für die spätere Phase zu sichern, will der Landrat mit den zuständigen Ministerien sprechen. Grote sagte, er sei zuversichtlich, dass Land und Bund zu ihren Zusagen stünden, den Heidekreis dabei zu unterstützen, die Altlast, die aus zehntausenden chemischen Geschossen besteht, zu beseitigen.

