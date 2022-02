Mehr als eine Million Corona-Fälle in Niedersachsen Stand: 25.02.2022 13:47 Uhr Niedersachsen hat die Marke von einer Million Corona-Fällen durchbrochen. Fast zwei Jahre nach dem ersten bestätigten Fall wies das Robert-Koch-Institut am Freitag 1,011 Millionen Infektionen aus.

Rechnerisch hatte damit jeder achte Einwohner Corona - wobei einige Menschen auch mehrfach infiziert waren. Der erste Corona-Fall in Niedersachsen wurde am 29. Februar 2020 bestätigt. Nachweislich an oder mit dem Coronavirus gestorben sind dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge 7.417 Menschen.

Niedersachsen belegt bei Impfquote Platz 6 in Deutschland

Bei der Zahl geimpfter Menschen landet Niedersachsen im Bundesvergleich auf Platz sechs: Mindestens einmal geimpft sind 78 Prozent der Bevölkerung. In Bremen sind es rund 90 Prozent. Die Hansestadt ist damit Spitzenreiter in Deutschland, wobei auch Bewohner des Umlandes, die sich in Bremen impfen ließen, mitgezählt wurden.

Noch steigen die Neuinfektionen im Land

Anders als im Bundesschnitt sind die Infektionszahlen in Niedersachsen aktuell nicht rückläufig. Der Sieben-Tage-Wert stieg am Freitag auf 1.142 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, wie die Landesregierung bekannt gab. Am Vortag lag dieser Wert noch bei 1.074.

Auslastung der Intensivbetten steigt

Auch die Werte zur Messung schwerer Verläufe stiegen: Der Indikator für die Hospitalisierung kletterte von 10,1 auf 10,3. Dieser Wert gibt an, wie viele Covid-19-Patienten innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner in Kliniken aufgenommen wurden. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten im Land stieg von 5,2 auf 5,7 Prozent.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 25.02.2022 | 19:30 Uhr