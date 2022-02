Mehr als 200.000 Menschen fahren auf dem Weserradweg Stand: 23.02.2022 10:50 Uhr Der Weser-Radweg vom Weserbergland bis zur Nordsee wurde im Jahr 2021 von mehr als 200.000 Radtouristen befahren. Das hat die Auswertung von Radzählgeräten an der Mittelweser ergeben.

Die automatischen Zählgeräte haben im vergangenen Jahr erstmals die Anzahl der Radfahrer zwischen Minden (Nordrhein-Westfalen) und Bremen erfasst. Laut Infozentrale Weser-Radweg zählten sie auf der westlichen Seite der Weser insgesamt 70.812 Radfahrerinnen und Radfahrer, weitere 46.265 Menschen waren auf der Alternativstrecke auf der östlichen Weserseite unterwegs. Damit habe bereits dieser Teilabschnitt einen Spitzenwert von mehr als 100.000 Radlerinnen und Radler erreicht, hieß es.

Weitere Informationen Erlebnis Weserradweg Rauf aufs Rad und Land und Leute entdecken. Dazu lädt einer der beliebtesten Radwege Deutschlands ein: der Weser-Radweg. mehr

Schon viele Anfragen für die kommende Saison

Zur Gesamtbilanz 2021 müssten die weiteren Abschnitte noch hinzugezählt werden, so die Infozentrale. Da der Abschnitt im Weserbergland in den vergangenen Jahren am stärksten befahren worden sei, könne man davon ausgehen, dass mindestens noch weitere 100.000 Radfahrer hinzugezählt werden könnten. Und auch für diese Saison seien laut Infozentrale in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Anfragen eingegangen. Der Weserradweg gehört zu den bekanntesten Radwanderwegen in Europa. In Umfragen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) wurde er mehrfach zum beliebtesten Radwanderweg in Deutschland gewählt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.02.2022 | 08:30 Uhr