Mathe-Abi: Anspruchsvoll, aber lösbar

Auf diesen Tag haben viele Abiturienten in Niedersachsen gewartet. Nach den zahlreichen Beschwerden über ein zu schwieriges Mathe-Abi hat Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwochvormittag die Ergebnisse der Überprüfung bekanntgeben. Das Fazit des Ministeriums: Die Prüfungen waren anspruchsvoll, aber sie waren lösbar. Das Ministerium halte es daher nicht für notwendig, die Arbeiten neu zu bewerten, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Konkret heißt das: Die Noten für die Mathe-Klausuren bleiben so wie sie sind.

Unterschiede zu Vorjahr gering

Das Kultusministerium hatte nach Beschwerden von Schülern und einer Online-Petition insgesamt 18.000 Klausuren in einer Vorabanfrage geprüft und analysiert. Demnach gab es dieses Jahr im Leistungskurs Mathe im Durchschnitt 0,7 Punkte weniger als im vergangenen Jahr. Beim Mathe-Abi als Prüfungsfach ging es um rund 0,8 Punkte nach unten. An den beruflichen Gymnasien seien die Klausuren im Jahresvergleich sogar besser ausgefallen - bis zu mehr als einem Punkt, teilte das Ministerium mit. Diese Zahlen würden objektiv belegen, dass die Aufgaben im Mathe-Abi nicht zu schwer gewesen und die Noten korrekt seien, heißt es. Mit Blick auf Hamburg wies Tonne darauf hin, dass es dort wesentlich größere Abweichungen gegeben habe. Die Hansestadt hatte am Dienstag entschieden, die Mathe-Klausuren deswegen neu zu bewerten.

In Mecklenburg-Vorpommern warten Schüler auf Ergebnisse

Auch in anderen Bundesländern hatten sich Schüler nach den Prüfungen über den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben beschwert und sich mit Petitionen an die Kultusministerien gewandt. Aus Schleswig-Holstein hieß es bisher, die Noten unterschieden sich nicht wesentlich von denen der vergangenen Jahre. In Mecklenburg-Vorpommern warten die rund 5.200 Abiturienten und deren Eltern weiter auf eine Entscheidung des Bildungsministeriums zum Mathematik-Abitur.

Auch 2016 sorgte Mathe-Abi für Ärger

Bereits vor drei Jahren hatten Schüler in Niedersachsen darüber geklagt, dass das Mathematik-Abitur zu schwer gewesen sei. Damals hatten die Abiturienten mit ihren Beschwerden mehr Erfolg. Das Kultusministerium reagierte schließlich auf die Proteste und passte die Noten im Nachhinein an.

