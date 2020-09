Stand: 03.09.2020 21:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Maskenkontrollen: Mehr als 10.000 Verstöße

Im öffentlichen Nahverkehr ist der Mund-Nase-Schutz Pflicht. Damit sich alle daran halten, haben Polizei und Verkehrsbetriebe die Kontrollen ausgeweitet und am Mittwoch in Niedersachsen eine große Kontroll-Aktion durchgeführt. Das Ergebnis: Mehr als 10.000 Verstöße wurden festgestellt und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. In Niedersachsen wird bei Missachtung der Maskenpflicht ein Bußgeld von 100 bis 150 Euro fällig.

Zwei Menschen in Gewahrsam genommen

"Es gibt keine Alternative zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung an bestimmten Orten, die allermeisten Menschen wissen und verstehen das", betonte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag. Mehr als 900 Polizeibeamte waren bei den Kontrollen im Einsatz. Durch die gesteigerte Präsenz sollten die Fahrgäste sensibilisiert werden. Vor allem an Haltestellen und in Bahnhöfen hätten die Beamten Verstöße festgestellt. Viele Fahrgäste hätten angegeben, von der Pflicht an Haltestellen und in Bahnhöfen nicht gewusst zu haben. In zwei Fällen wurden Masken-Verweigerer nach Platzverweisen in Gewahrsam genommen, die meisten Menschen hätten aber Verständnis für die Kontrollen gezeigt.

