Live: Ministerin Behrens informiert über Corona-Lage im Land Stand: 06.04.2021 10:06 Uhr Die niedersächsische Landesregierung informiert heute wieder über die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie. NDR.de überträgt die Pressekonferenz mit Ministerin Behrens ab 13 Uhr live.

Neben dem aktuellen Infektionsgeschehen und den Ausgangssperren in mehreren Landkreisen und Städten werden voraussichtlich auch der Impffortschritt allgemein und der Start der Corona-Schutzimpfungen in den Hausarztpraxen in Niedersachsen Thema der Pressekonferenz sein. Informieren und Fragen beantworten werden Sozial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sowie die stellvertretende Regierungssprecherin Kathrin Riggert.

Modellversuche beginnen: Öffnungen in 14 Kommunen

In 14 Kommunen starten in Niedersachsen Modellprojekte zur Öffnung von Geschäften und Außengastronomie. Das Land hatte die ausgewählten Kommunen am Sonnabend bekannt gegeben. In den teilnehmenden Landkreisen und Städten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100. Die landesweite Inzidenz überschreitet derweil weiterhin die 100er-Marke.

Testpflicht an Schulen

In der vergangenen Woche hatte die Landesregierung unter anderem Stellung dazu genommen, wie es an den Schulen nach den Osterferien mit den Corona-Tests weitergeht. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte dazu erklärt, dass die Tests sowohl für das Schulpersonal als auch für die Schüler verpflichtend sind. Wenn Präsenzunterricht möglich ist, soll zweimal in der Woche getestet werden.

