Lebensmittel: Mangelnde Kontrollen angeprangert

Nach Informationen der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch werden in Niedersachsen zu wenig routinemäßige Lebensmittelkontrollen durchgeführt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Insgesamt hätten in Niedersachsen elf Lebensmittelkontroll-Behörden weniger als die Hälfte ihres Solls erfüllt, so Foodwatch. Keines der 40 Ämter habe das Soll der Kontrollen erfüllt. Ein Skandal ist für die Verbraucherschützer zudem ein Erlass von Verbraucherschutzministerin Barbara Otte-Kinast (CDU). Danach wird die Zahl der nach Bundesrecht vorgeschriebenen nötigen Lebensmittelkontrollen in Niedersachsen herabgesetzt. Es müssten nur die Hälfte vorgegebenen Kontrollen stattfinden, heißt es in diesem Erlass, so Foodwatch. Im bundesweiten Vergleich stehe Niedersachsen eher schlecht da, das sei bedenklich.

Keimbelastete Wurst: Wie kann das passieren? Mein Nachmittag - 11.10.2019 16:20 Uhr Der Skandal um Listerien in der Wilke-Wurst verunsichert viele Verbraucher. Was läuft schief in der Fleischbranche? Der ehemalige Lebensmittelkontrolleur Franz Voll im Gespräch.







Zu wenig Kontrollen in mehreren Landkreisen

Nach Foodwatch-Angaben ist die Quote der Kontrollen in den Landkreisen Helmstedt und Celle besonders schlecht. Dort fand demnach nur jede fünfte der vorgeschriebenen Routinekontrollen. Auch in den Landkreisen Gifhorn und Harburg konnten nach Foodwatch-Recherchen nur 25 beziehungsweise knapp 30 Prozent der geforderten Kontrollen stattfinden.

