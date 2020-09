Stand: 06.09.2020 14:09 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Landvolk: Maisertrag regional sehr unterschiedlich

Die niedersächsischen Landwirte rechnen in diesem Sommer mit einem regional sehr unterschiedlichen Maisertrag. "Auch hier wird der Standort und die Niederschlagsmenge über Qualität und Quantität entscheiden", sagte der Vorsitzende des Pflanzenausschusses im Landvolk Niedersachsen, Karl-Friedrich Meyer.

"Niederschlag entscheidet über Ertrag"

Spätestens zu Wochenbeginn werden - je nach Region - die Häcksler mit der Ernte beginnen. "In unserer Region im Weserbergland hatten wir ausreichend Niederschlag und daher erwarten wir eine gute Ernte", sagte Meyer. Viele Maispflanzen hätten zwei Kolben ausgebildet und eine Größe von nahezu vier Metern. "Wo der Regen fehlte, werden die Ernteerwartungen aber nicht erfüllt. Es ist wie beim Getreide: Die Niederschlagsverteilung entscheidet über die Erträge - und diese Unterschiede sind regional sehr groß."

Videos 02:52 Hallo Niedersachsen Getreide leidet unter Trockenheit Hallo Niedersachsen Die Getreideernte ist fast eingefahren. Die Bilanz der Landwirte fällt unterdurchschnittlich aus. Die Trockenheit ist zwar gut fürs Ernten, aber schlecht für das Wachstum des Getreides. Video (02:52 min)

Mais-Anbaufläche wächst stetig

Die Maisernte war 2019 an einigen Standorten in Niedersachsen wegen der großen Trockenheit schlecht oder sogar ganz verloren. Während die Getreideanbaufläche (ohne Körner-Mais) 2020 in Niedersachsen mit 744.000 Hektar den tiefsten Stand seit 1950 erreicht hat, steigt die Anbaufläche für Mais stetig. "Landwirte legen heute mehr Wert auf breitere Fruchtfolgen. Das führt dazu, dass sich der Maisanbau in der Fläche ausgedehnt hat", sagte Meyer. Rund 600.000 Hektar wurden in diesem Jahr mit Mais bepflanzt. Auf 540.000 Hektar wird Silomais angebaut, der zu 60 Prozent als Futter verwendet wird und zu 40 Prozent in Biogasanlagen landet. Auf dem Rest der Fläche wird Körnermais angebaut. Mit der Ernte von einem Hektar Mais können drei bis vier Milchkühe ein Jahr lang gefüttert werden.

