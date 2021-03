Landtag: Freitag Sondersitzung zu neuen Corona-Regeln Stand: 24.03.2021 14:42 Uhr Auf Antrag von 38 Abgeordneten hat Landtagspräsidentin Gabriele Andretta für kommenden Freitag kurzfristig eine außerplanmäßige Plenarsitzung einberufen. Der NDR überträgt die Sitzung ab 10 Uhr live.

Im Mittelpunkt der Debatte sollen die Ergebnisse der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stehen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat für Freitag eine Regierungserklärung zum Thema "Niedersachsen in der dritten Welle" angekündigt. Merkel hatte sich am Montag im Bund-Länder-Gipfel auf eine sogenannte "Osterruhe" verständigt, die im Anschluss vielfach kritisiert wurde. Am Mittwoch hatte die Kanzlerin diese Regelung zurückgenommen und "alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung" gebeten. Die endgültige Tagesordnung für die Sondersitzung soll zeitnah auf der Homepage des Landtages veröffentlicht werden.

