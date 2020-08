Stand: 10.08.2020 21:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Land unterstützt Sportvereine mit Corona-Hilfen

Mit insgesamt sieben Millionen Euro will das Land Niedersachsen Sportvereinen durch die Corona-Zeit helfen. Monatelang stand der Vereinsbetrieb aufgrund des Infektionsgeschehens komplett still und auch jetzt gelten noch zahlreiche Einschränkungen beim Sporttreiben. Vereine, die durch die Corona-Pandemie in Existenznot geraten sind, können sich seit Montag online beim Landessportbund um Hilfsgelder bewerben. Die Vereine können 70 Prozent der Verluste vom Land erstattet bekommen - pro Organisation allerdings nicht mehr als 50.000 Euro.

Interesse an Hilfe ist da

Eine Stichprobe von NDR 1 Niedersachsen zeigt: Das Interesse an dem Geld ist da. Allerdings erfüllen einige Vereine die Vorgaben nicht, wie etwa der SV Altencelle in Celle. Der Verein sei nicht in Existenznot und ein durch Corona verursachtes Minus sei auch nicht entstanden, sagte der Vereins-Präsident Horst-Walter Rumey. Alle weit über 1.000 Mitglieder seien dem Club treu geblieben, was erfreulich sei, so Rumey. Auch der TSV Krainhagen im Landkreis Schaumburg ist nicht in seiner Existenz bedroht. Nach Angaben des Vorsitzenden Heiko Heinz würden Kurse, die wegen der Corona-Einschränkungen ausgefallen sind, ausnahmsweise in den Sommerferien nachgeholt.

Bislang kein Ansturm auf das Geld

Der Reit- und Fahrverein Isernhagen und Umgegend e.V. musste in diesem Jahr sein sonst einträgliches Reitturnier ohne Zuschauer und Sponsoren durchführen. Allerdings seien private Gönner eingesprungen, sagte die Vereinsvorsitzende Elke Gerns-Bätke. Der Vorstand wolle nun durchrechnen, ob sich der Verein dennoch um die Hilfsgelder bewerben kann. Beim Landessportbund ist der Ansturm auf die Hilfen bislang ausgeblieben. Eine Sprecherin führt das auf die Urlaubszeit zurück. Sie rechnet damit, dass das Geld vollständig ausgeschüttet wird.

