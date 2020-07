Stand: 01.07.2020 09:44 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Land plant verkaufsoffene Sonntage ohne Anlass

Um die Wirtschaft in der Corona-Krise anzukurbeln, will Niedersachsen zwischen August und November vier verkaufsoffene Sonntage genehmigen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ziel der Maßnahme sei es, die Innenstädte wieder zu beleben, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Außerdem könnten verkaufsoffene Sonntage angesichts der drohenden Pleitewelle im Handel die Not etwas lindern.

Verkaufsoffene Sonntage ausnahmsweise ohne Anlass

Normalerweise muss ein verkaufsoffener Sonntag an einen besonderen Anlass gekoppelt sein - wie ein Stadtfest oder eine Messe. Da solche Veranstaltungen wegen der Corona-Beschränkungen derzeit nicht stattfinden können, will Althusmann ausnahmsweise die verkaufsoffenen Sonntage ohne konkreten Anlass ermöglichen. Auf diese Weise solle ein Signal gesetzt werden.

Ver.di kündigt Widerstand an

Der Minister ist derzeit in Gesprächen mit Kirchen, Gewerkschaften und Handel, um einen gemeinsamen Weg zu finden. Dass dies gelingt, ist momentan allerdings fraglich, denn von der Gewerkschaft ver.di kommt massiver Widerstand. Verkaufsoffene Sonntage könnten weder den Konsum ankurbeln noch Insolvenzen verhindern, sagte ver.di-Landeschef Detlef Ahting. Er verweist auf den besonderen Schutz des Sonntags im Grundgesetz. Verkaufsoffene Sonntage würden vor allem großen Ketten nutzen, nicht aber kleinen Läden. Die Gewerkschaft schließt Klagen nicht aus, falls die Geschäfte sonntags ohne konkreten Anlass öffnen dürfen.

