LKA geht neuen Hinweisen zum RAF-Trio nach

Die Suche nach den drei früheren Mitgliedern der Roten Armee Fraktion (RAF) Daniela Klette, Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub geht weiter. Nachdem das Landeskriminalamt Niedersachsen vor drei Wochen ein altes, bislang unbekanntes Foto von Klette veröffentlicht hat, sind neue Hinweise zum Aufenthaltsort der ehemaligen RAF-Mitglieder eingegangen. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Diese Hinweise werden jetzt nach Angaben des LKA-Präsidenten Friedo de Vries abgearbeitet. "Die Zielfahndung läuft. Wir lassen nicht locker, klopfen jeden Hinweis ab, drehen jeden Stein um", sagte er der Zeitung.

Lebt das Trio ein normales Leben unter falschem Namen?

Er halte es für möglich, dass Klette, Staub und Garweg unter falschem Namen ein ganz gewöhnliches Leben führen, sagte de Vries. Dies müsse nicht zwangsläufig zu dritt sein. "Sie gehen vielleicht arbeiten und abends mit dem Hund spazieren", so de Vries. Auf einem Fahndungsplakat des LKA heißt es deshalb: "Dies könnten auch Ihre Nachbarn sein!" Die These, dass die drei ein großes Unterstützernetzwerk haben, das ihnen ein Leben im Untergrund ermöglicht, betrachtet de Vries eher skeptisch. Je mehr Helfer das Trio habe, desto größer sei die Gefahr, aufzufliegen. Dennoch gehen die Ermittler auch dieser These nach.

Viele Überfälle in Norddeutschland

Garweg, Klette und Staub werden der sogenannten dritten Generation der RAF zugerechnet. Auf deren Konto sollen unter anderem Morde an Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen (1989) und Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder (1991) gehen. Zuletzt soll das Trio vor allem in Norddeutschland Geldtransporter, Kassenbüros und Supermärkte überfallen haben. Bei den Überfällen waren die drei schwer bewaffnet. Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter in Cremlingen (Landkreis Wolfenbüttel) erbeuteten sie vor drei Jahren 600.000 Euro.

