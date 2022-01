Kommentar: Althusmanns Vorschlag ist leicht durchschaubar Stand: 20.01.2022 20:26 Uhr Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann hat sich dafür ausgesprochen, die Amtszeiten von Ministerpräsidenten zu begrenzen. Nach zwei Wahlperioden solle für Regierungschefs Schluss sein.

Ein Kommentar von Dirk Banse, Redaktion Landespolitik

Es ist nicht von der Hand zu weisen: Wer lange Zeit eine Regierung führt, steht in der Gefahr, sich in der Routine zu verlieren. Eventuell sogar, sich für unersetzlich zu halten. Oder irgendwann das Interesse am Gestalten zu verlieren oder sich für neue Ideen zu öffnen. Von daher klingt der Vorstoß des CDU-Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten Bernd Althusmann ganz charmant. Den notwendigen Schwung in die Politik bringen, das hört sich doch gut an, und das dann gleich verfassungsrechtlich regeln - da sind wir doch immer ganz vorn, oder?

Muss nach zehn Jahren Schluss sein?

Nur - sind zehn Jahre als Regierungschef ein Malus, ein Ausschlussgrund, ein politisches Fallbeil? Kann das Land nur nach vorne gebracht werden, wenn spätestens alle zehn Jahre ein neues Gesicht ganz oben sitzt?

Schröder, Gabriel, Wulff - drei Beispiele

Gerhard Schröder hatte sich 1998 das dritte Mal zur Wahl als Ministerpräsident gestellt und einen haushohen Sieg eingefahren - offensichtlich hatte er die richtigen Ideen und den notwendigen Schwung. Sigmar Gabriel wollte in seiner ersten Legislatur alles auf einmal neu machen - mit ganz viel Schwung. Er scheiterte bei seiner ersten Wahl 2003 grandios. Christian Wulff wurde in seiner zweiten Amtszeit nach 2008 auch aus den eigenen Reihen scharf kritisiert. Es hieß, er lasse den Schwung vermissen, verliere die Landespolitik aus den Augen.

Inhalte und Persönlichkeit entscheiden

Drei Beispiele, die einen Hinweis darauf geben, dass Inhalte und auch Persönlichkeit darüber entscheiden, wie lange jemand an der Spitze einer Landesregierung stehen kann und stehen darf. Und entschieden darüber, ob eine Zeit abgelaufen ist, haben immer noch die Wählerinnen und Wähler. Inhaltlich hält der Althusmann-Vorschlag einer Prüfung meines Erachtens also nicht Stand.

Die Taktik ist leicht durchschaubar

Was aber wirklich verwundert, ist der Zeitpunkt, den Althusmann gewählt hat, um seinen Vorstoß zu platzieren. Neun Monate vor der Landtagswahl mit dieser Idee auf den Markt zu gehen, ist nicht nur leicht durchschaubar, es ist billig, es wirkt wie eine Verzweiflungstat. Offensichtlich sucht der Wirtschaftsminister dringend ein Thema, um in die Schlagzeilen zu kommen, wohlwissend, dass er in den Umfragen weit hinter dem Amtsinhaber liegt.

Halbgare Vorschläge gewinnen keine Wahlen

Es ist ja nicht so, dass die SPD im Land und ihr Ministerpräsident herausragende Erfolge zu verzeichnen hätten. Schule, Infrastruktur, Wirtschaftsentwicklung, Pandemie-Maßnahmen - es gäbe einiges zu kritisieren. Aber Wahlen gewinnt man mit innovativen Konzepten, zukunftsweisenden Ideen, einem guten Team und einem authentischen und verlässlichen Spitzenkandidaten - nicht mit halbgaren Vorschlägen.

