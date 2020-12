Kirche zu Weihnachten: Das geht, aber anders als sonst Stand: 07.12.2020 16:47 Uhr 2020 wird Weihnachten wegen des Coronavirus anders sein als in den Vorjahren. Für viele Christen wird es wohl ein Fest ohne Gottesdienst - die wenigen Plätze sind an vielen Orten ausgebucht.

Das Infektionsgeschehen zwingt die Kirchen dazu, sehr viel weniger Menschen als üblich in die Kirchen zu lassen. Der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister, hat deshalb vielfältige zusätzliche Angebote angekündigt. Auf dem Land werden demnach beispielsweise Pastoren mit Treckern von Dorf zu Dorf fahren. "Es wird kürzer, es wird viel draußen stattfinden", so Meister im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen. Man werde beispielsweise "Oh, du fröhliche" oder "Stille Nacht" singen und dann gehe es weiter.

Meister: "Menschen müssen unter Umständen flexibler sein"

Hannovers Landesbischof versicherte, dass es deutlich mehr als die bereits ausgebuchten Gottesdienste gebe. Die Menschen müssten sich allerdings darauf einstellen, dass es nicht immer die gewohnte Zeit oder die gleiche Kirche sein könne. Dafür gebe es an anderer Stelle Möglichkeiten, an einem Weihnachtsgottesdienst teilzunehmen. Das könne dann auch ein Gottesdienst unter freiem Himmel sein. In Oldenburg waren hierfür bei einer Online-Vergabe die Plätze binnen Minuten vergeben.

Landesbischof hat Hoffnung für "wichtigste Lieder"

Ob die Nachfrage nach Plätzen in den Kirchen so groß ist, ist offen. Man habe bereits bemerkt, dass Menschen aus Sorge vor einer Corona-Infektion in diesem Jahr darauf verzichten wollten, so Meister. Zudem wisse man noch nicht, wie hoch die Infektionszahlen im Land Heiligabend sein werden. Man werde sehr flexibel bleiben müssen, sagte Meister. Er hoffe, dass man vor allem draußen mit dem gebotenen Abstand die "wichtigsten" Weihnachtslieder werde singen können und dass die Weihnachtsgeschichte verlesen werden könne.

ARD überträgt Gottesdienst aus Winsen

In diesem Jahr wird der St. Marien-Kirche in Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg eine besondere Ehre zuteil. Der Weihnachtsgottesdienst in der ARD wird von dort aus übertragen. Predigen wird Superintendent Christian Berndt. Im Kirchenkreis Winsen soll es in diesem Jahr zu Heiligabend mehrere Gottesdienste geben, damit trotz der Kontaktbeschränkungen möglichst viele Menschen die Kirchen besuchen können. Einige der Gottesdienste finden auch draußen statt, so Berndt.

