Stand: 01.09.2020 19:24 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kindesmissbrauch: Razzien in Norddeutschland

Im Zusammenhang mit dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hat die Polizei am Dienstag bundesweit Wohnungen von 50 Tatverdächtigen durchsucht. Laut Staatsanwaltschaft Köln waren Fahnder in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz. Wie viele Objekte im Norden durchsucht worden sind und ob es Festnahmen gab, dazu äußerten sich die Ermittler am Dienstagabend nicht. Für Mittwoch um 11 Uhr haben Polizei und Staatsanwaltschaft eine Pressekonferenz in Köln angekündigt.

Links Link Razzia gegen Kinderpornografie Der Missbrauchsfall Bergisch Gladbach zieht immer größere Kreise. Zahlreiche Wohnungen wurden durchsucht. Mit jedem Verdächtigen würden weitere Täter entdeckt. Mehr bei tagesschau.de. extern

Elitepolizisten im Einsatz

Weitere Durchsuchungen soll es in Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt gegeben haben. "Eine große Zahl von Polizisten" sei an den Aktionen beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. An mehreren Orten waren Spezialeinheiten im Einsatz. "Vier Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt", so die Ermittler. Dabei soll es lediglich um Schocks und leichte Prellungen gehen. Eine "erste Sichtung und Bewertung sichergestellter Beweismittel" war am Nachmittag im Gange. Laut Polizei handelt es sich bei dem Missbrauchskomplex von Bergisch Gladbach um eine Art "Schneeballsystem" - jeder Verdächtige führe zu weiteren mutmaßlichen Tätern.

Weitere Informationen ZAPP Kindesmissbrauch: 30.000 Tatverdächtige? ZAPP Ermittler haben mehr als 30.000 Datenspuren potenzieller Anbieter und Konsumenten von Darstellungen von Kindesmissbrauch gefunden. Medial wurden daraus schnell "30.000 Tatverdächtige". mehr

Jederzeit zum Nachhören - Aktuelle Meldungen 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.09.2020 | 06:00 Uhr