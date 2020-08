Stand: 04.08.2020 09:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kehrtwende: Corona-Testzentren öffnen wieder

In Niedersachsen gehen einige Corona-Testzentren nun doch wieder in Betrieb - vier Tage nachdem die letzten in den Ruhemodus versetzt wurden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Hintergrund der Entwicklung ist eine neue Vorgabe aus dem Bundesgesundheitsministerium: Danach können sich alle Reiserückkehrer kostenlos testen lassen.

KVN: Müssen schnell handeln

Die zuständige Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) will auf einen möglichen Ansturm vorbereitet sein und fährt deshalb die Testzentren wieder hoch. Wenn sich nur zehn Prozent der acht Millionen Niedersachsen in kürzester Zeit testen lassen wollten, müsse man schnell handeln, sagte KVN-Sprecher Uwe Köster. In allen Bezirken der KVN sollen wieder Zentren öffnen. Geplant ist, noch in dieser Woche zwölf der landesweit 45 Einrichtungen zu reaktivieren.

Videos 01:40 Niedersachsen 18.00 Corona Kompakt: Testzentren schließen vorerst Niedersachsen 18.00 Die letzten drei Testzentren werden ab Freitag geschlossen und nur noch im Notfall wieder geöffnet. Außerdem: Eine Studie hebt den Vorteil von regionalen Lockdowns hervor. Video (01:40 min)

Start in der Region Hannover

Als erstes soll das Corona-Testzentrum in Empelde (Region Hannover) wieder in Betrieb gehen. Die Station sei noch komplett eingerichtet, weil sie erst vor dem Wochenende geschlossen wurde, sagte Köster. Auch in Göttingen, Braunschweig, Lüneburg, Stade, Verden, Osnabrück, Oldenburg, Wilhelmshaven und Aurich sollen die Einrichtungen reaktiviert werden. Die Zentren waren aufgebaut worden, als sich die Verdachtsfälle im Frühjahr häuften und die Arztpraxen mit den Tests auf das Coronavirus kaum noch nachkamen. So wollte die KVN die Ärzte entlasten.

Terminvereinbarung über den Hausarzt

Wer sich nach einer Urlaubsreise freiwillig testen lassen will, muss aber wie gehabt erst zum Hausarzt gehen und sich einen Termin geben lassen.

Am Flughafen Hannover können sich Passagiere seit vergangener Woche direkt vor Ort testen lassen. Außerdem haben Stadt und Landkreis Osnabrück sowie der Landkreis Cloppenburg angekündigt, in Eigenregie Testzentren aufzubauen.

Informationen für Reisende Wo Urlaub in Corona-Zeiten möglich ist Urlauber können wieder in viele europäische Länder reisen. Reisewarnungen gelten derzeit für Luxemburg sowie die spanischen Regionen Aragón, Navarra und Katalonien mit Barcelona. mehr NDR Info Rückkehr aus Risikogebiet: Das müssen Sie jetzt wissen NDR Info Wer aus einem der etwa 130 Risikogebiete wie Ägypten oder der Türkei nach Deutschland einreist, muss künftig einen Corona-Test machen lassen. Auch die norddeutschen Flughäfen bereiten sich vor. mehr

Weitere Informationen Landkreis Cloppenburg plant Corona-Testzentrum Ein Negativ-Rekord: 48 Menschen sind derzeit im Landkreis Cloppenburg mit dem Coronavirus infiziert - so viele wie nie zuvor. Der Landkreis will ein eigenes Testzentrum einrichten. mehr Letzte Corona-Testzentren gehen in Ruhemodus Freitag sind die letzten drei regionalen Testzentren in Niedersachsen in den Ruhezustand versetzt worden. Bürger mit Symptomen oder Corona-Verdacht sollen sich telefonisch beim Hausarzt melden. mehr Corona: Niedersachsens Weg durch die Krise In Kitas startet wieder der Regelbetrieb - doch Auflagen gibt es weiterhin. Die Corona-Zahlen gehen wieder nach oben. Die Gesundheitsbehörden bereiten sich auf eine zweite Welle vor. mehr

