Infektionstreiber: Land hat Discos und Shisha-Bars im Fokus

Die Landesregierung hat eine überarbeitete Corona-Verordnung vorgestellt. Nach Angaben der Staatskanzlei sollen damit die Infektionsherde stärker in den Blick genommen werden.

Landkreise und Städte bekommen mit der Änderungsverordnung, die ab Mittwoch in Kraft tritt, erweiterte Handlungsspielräume. Das Land setzt dabei auf eine Art "Überlaufventil", wie Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) es am Dienstag in Hannover nannte. Das Konzept sei es, zielgenau vorzugehen und die Infektionsherde auszumachen. "Damit sollen die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich gehalten werden", sagte Claudia Schröder, die stellvertretende Krisenstabsleiterin.

Hohe Infektionszahlen bei jungen Menschen

Momentan betrifft das offenbar vor allem junge Erwachsen. "Wir haben in der Altersgruppe von 15 bis 34 die höchsten Steigerungen. Da müssen gezielt ansetzen", so Schröder. Konkret bedeutet dies, dass Treffen und Veranstaltungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen - die Gruppen mit einer geringen Impfquote - in den Fokus gerückt sind. Das hat Folgen für die Betreiberinnen und Betreiber von Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars. Diese hat das Land als Infektionstreiber ausgemacht. Zudem sei es offensichtlich, dass an diesen Stellen die Nachverfolgung erschwert werde. Bisher waren Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars bis zu einer Inzidenz von 35 zugelassen. "Das reduzieren wir auf 10", so Schröder. Das Land verspricht sich davon, die Zahl der Hotspots zu verringern, "ohne gleich die gesamte Region herunterzufahren". Für Inzidenzen unter 10 gilt in Diskotheken, Clubs und Shisha-Lokalen die Maskenpflicht künftig auch beim Tanzen. Zudem müssen Betreiber ein Hygienekonzept vorlegen und die Besucherzahl auf 50 Prozent der Kapazität begrenzen.

Impfkampagne läuft in neun Sprachen

Die Landesregierung hat bei der Impfkampagne für den Sommer vor allem die jungen Menschen im Blick. In den vergangenen Tagen habe das Impfen von Zwölf- bis 17-Jährigen stark zugenommen. 26,3 Prozent dieser Altersgruppe hätten ein Vakzin bekommen. "Das war ein großer Schub, damit liegen wir bundesweit an der Spitze", sagte Gesundheitsministerin Behrens. Genug sei es aber noch nicht. "Das ist gut zum jetzigen Moment - aber nicht, um gut in den Winter zu kommen", so Behrens. Die Aufklärungskampagne, die in neun Sprachen angelegt ist, startet im August und richtet sich vor allem "an junge Erwachsene und Menschen mittleren Alters". Die Werbekampagne kostet 3,6 Millionen Euro.

