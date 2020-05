Stand: 08.05.2020 16:19 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

In den Biergarten nur mit Reservierung

Die behutsame Öffnung der Gastronomie in Niedersachsen wird von einem am Freitag vorgestellten Hygienekonzept begleitet. Zwar dürfen Restaurants, Gaststätten und Cafés wieder öffnen, aber nur unter strengen Auflagen. Jeder Besucher muss demnach Name und Telefonnummer im Lokal hinterlassen, Plätze müssen - auch in Biergärten - zuvor reserviert werden, es gibt klare Mindestabstandsregeln. Ausgehen können maximal zwei Haushalte gemeinsam. Eine Personenobergrenze nannte Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, ausdrücklich nicht. Die Lokale waren wegen der Corona-Pandemie zuvor wochenlang geschlossen.

Spielplätze, Museen und Zoos vor Öffnung Hallo Niedersachsen - 05.05.2020 19:30 Uhr Niedersachsen kehrt in der Corona-Krise schrittweise zur Normalität zurück: Spielplätze, Zoos, Museen, Naturparks dürfen ab Mittwoch öffnen. Und auch Dauercamper können sich freuen.







Keine Begrenzung der Öffnungszeiten

Claudia Simon aus dem Wirtschaftsministerium Niedersachsen stellte in Hannover die Einzelheiten des ab Montag geltenden Hygienekonzepts vor. So dürfen Gastronomen maximal 50 Prozent ihrer Sitzplatzkapazität gleichzeitig besetzen. Tische müssen mindestens zwei Meter auseinander stehen, Servicepersonal muss bei der Bedienung der Gäste fortan einen Mund-Nase-Schutz tragen. Salz, Pfeffer und Speisekarten dürfen laut Simon "nicht mehr zur gemeinsamen Nutzung auf den Tischen stehen". Eine Begrenzung der Öffnungszeiten werde es nicht geben, so Simon.

Kein Sitzplatz ohne Name und Nummer

Gastwirte müssen ab Montag die Daten ihrer Gäste aufnehmen - damit bei einem Corona-Auftreten später alle möglichen Kontaktpersonen ermittelt werden können. Ob Name und Nummer stimmen, muss das Restaurant aber nicht überprüfen - die Gäste seien durch die Verordnung verpflichtet, ihre Daten richtig anzugeben, sagte Claudia Schröder. Bei einem Infektionsfall werde der gastronomische Betrieb auf jeden Fall überprüft, kündigte Schröder an.

Dehoga befürchtet Minusgeschäft

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hatte im Vorfeld bereits Unmut über die zu erwartenden Einschränkungen geäußert. Da die Restaurants nur zur Hälfte besetzt sein dürfen, befürchtet die Vizepräsidentin des Landesverbandes Niedersachsen, Birgit Kolb-Binder, ein Minusgeschäft. Vor allem in den Küchen müsse die volle Belegschaft antreten, aber auch im Service würden viele Betriebe alle Mitarbeiter brauchen, sagte sie dem NDR.

Wie lange halten es Mitarbeiter unter Masken aus?

Wegen der Maskenpflicht müssen die Restaurants im Schichtbetrieb arbeiten. "Wir wissen ja noch gar nicht, wie lange es die Mitarbeiter unter den Masken aushalten", sagt Kolb-Binder. Viele Restaurants hätten schon signalisiert, dass sie unter anderem deshalb auch weiterhin nicht öffnen werden.

CDU Friesland schreibt an Althusmann

Die CDU-Kreistagsfraktion aus Friesland hat sich derweil an Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) gewandt. Sie fordert, dass alle Restaurants ihre Tische voll belegen dürfen - oder aber, dass Land oder Bund einen möglichen finanziellen Ausfall übernehmen sollen. Einen zweiten Lockdown würde die Gastronomie nicht überleben, glaubt auch Kolb-Binder.

