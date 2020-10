"Herbstvergnügen": Erstmals wieder ein Volksfest in Hannover Stand: 02.10.2020 06:30 Uhr Heute beginnt erstmals seit dem Beginn der Corona-Pandemie wieder ein großes Volksfest in Hannover: Das Oktoberfest heißt in diesem Jahr "Herbstvergnügen".

Das "Herbstvernügen" findet unter besonderen Auflagen statt. Maximal 3.800 Besucher dürfen sich gleichzeitig in dem umzäunten Park auf dem Schützenplatz mit 26 großen Fahrgeschäften und rund 60 Buden aufhalten. Ein Ampelsystem im Internet auf der Seite www.oktoberfest-hannover.de zeige den Gästen, wie viel gerade los ist, sagte Fred Hanstein, Präsident des Landesverbandes der Markt- und Schaustellerbetriebe, NDR 1 Niedersachsen.

Auf Schnaps und Feuerwerk wird verzichtet

Beim Eintritt müssten Besucher sich die Hände desinfizieren und einen Mund-Nasen-Schutz vorweisen. Außerdem müssten alle Gäste angeben, ob sie sich in den vergangenen 14 Tagen in Risikogebieten aufgehalten oder Krankheitssymptome haben. An den Buden gebe es demnach Bier und Wein - aber nichts Hochprozentiges. Auch auf das traditionelle Feuerwerk werde verzichtet. So solle verhindert werden, dass sich Zuschauer und Zaungäste "unkontrolliert versammeln".

Montags und dienstags bleibt der Park geschlossen

Das "Herbstvergnügen" läuft bis zum 1. November und gilt als mobiler Freizeitpark, der laut niedersächsischer Corona-Verordnung auch in der Pandemie zugelassen werden kann. Der Eintritt kostet zwei Euro. Das "Herbstvergnügen" ist montags und dienstags geschlossen. Am 3. Oktober öffnen die Tore wegen des Fußballspiels zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig erst um 16 Uhr.

