Stand: 20.02.2019 14:54 Uhr

Havliza zeigt WhatsApp ihr Adressbuch

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) und vier Staatssekretäre haben dem Messengerdienst WhatsApp auf ihren Diensthandys offenbar unbewusst Zugang zu ihren persönlichen Adressbüchern gewährt. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervor, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Unter den vier Staatssekretären ist demnach auch der für Polizei und Verfassungsschutz zuständige Stephan Manke aus dem Innenministerium.

WhatsApp in sensiblen Bereichen häufig verboten

Diese Weitergabe von Kontakten sei mit dem Datenschutzrecht nicht vereinbar, schreibt die Landesregierung in ihrer Antwort. Ob dadurch sensible Informationen weitergeleitet worden sind, teilte sie nicht mit. Der Zugriff von WhatsApp auf die Kontakte wurde nach Angaben des Landes mittlerweile unterbunden. Bei jedem Smartphone, auf dem WhatsApp installiert ist, greift der Dienst auf das Adressbuch zu und sendet die Daten an die Server des Unternehmens. Was dort mit den Informationen passiert, ist weitgehend unklar. In sensiblen Bereichen ist der Betrieb von WhatsApp deshalb auch häufig verboten, beispielsweise auf Diensthandys des Automobilzulieferers Continental und bei der Polizei.

Keine Lehrkräfte mehr in WhatsApp-Gruppen

Auch Lehrer dürfen keine dienstlichen Informationen über WhatsApp versenden. Die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülern oder Eltern über WhatsApp ist in Niedersachsen und Bremen ebenfalls tabu. Lehrer dürfen sich nach Angaben des niedersächsischen Kultusministeriums auch nicht an WhatsApp-Gruppen von Schülern und Eltern beteiligen. Derzeit werde die datenschutzkonforme Nutzung eines alternativen Messengerdienstes geprüft. Denn längerfristig müsse es auch an Schulen entsprechende Kommunikationsmöglichkeiten geben.

