Hannover: Warum einer jungen Jesidin die Abschiebung droht Stand: 29.03.2023 10:29 Uhr Der Jesidin Hayafaa Sharaf Elias droht die Abschiebung. Derzeit macht sie eine Ausbildung zur medizinischen Fachkraft in Hannover. Doch ihr Flüchtlingsstatus wurde widerrufen. Sie ist kein Einzelfall.

von Hans-Christian Hoffmann

"Sie wollen uns an den gefährlichsten Ort zurückschicken", sagt die 20-jährige Kurdin mit leiser Stimme. Lange hat sie den Bescheid vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für sich behalten. Dann hat sie es nicht mehr ausgehalten und ihrem Chef davon erzählt. Hayafaa Sharaf Elias macht derzeit eine Ausbildung zur medizinischen Fachkraft in einer onkologischen Praxis in Hannover. "Ich war erschüttert, wie zynisch einzelne Faktoren abgearbeitet werden, um Menschen abzuschieben", sagt Arzt Ingo Zander. Er besorgt der jungen Frau einen Anwalt, der gegen den Bescheid Klage einreicht, fragt beim Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe nach, was man tun kann, stellt einen Kontakt zum Flüchtlingsrat her.

Hayafaa kommt mit 15 als Analphabetin nach Niedersachsen

Die Geschichte der jungen Frau ähnelt vielen, die Menschen erlebt haben, die vor dem sogenannten Islamischen Staat geflohen sind. Ihr Vater flüchtet 2014 mit der Familie in die Berge in der Nähe von Sinjar im Nordirak, einer Hochburg der Kurden jesidischer Religion. Die Terrororganisation "Islamischer Staat" wollte die Familie dazu zwingen, zum Islam zu konvertieren. "Wir wussten, dass wir umgebracht werden, wenn wir das nicht wollen" erzählt Hayafaa. 2017 gelingt dem Vater die Flucht nach Deutschland. Er bekommt Asyl, kann im Rahmen des Familiennachzugs seine minderjährigen Kinder und seine Frau nachholen. Hayafaa, die Analphabetin, ist 15 als sie nach Niedersachsen kommt.

Tägliche Furcht vor der Abschiebung in den Irak

Hier betritt sie zum ersten Mal in ihrem Leben eine Schule. "Ich konnte nicht einmal einen Stift richtig halten", sagt sie verlegen lächelnd. Zwei Jahre lang büffelt sie Deutsch, macht ihren Realschulabschluss und nun eine Ausbildung zur medizinischen Fachkraft. Eine Erfolgsgeschichte. Dann die Katastrophe, die alles verändert. Der Vater begeht 2020 Suizid aufgrund einer psychischen Erkrankung. Dadurch verliert die Familie außer dem Vater auch den Asylschutz. Denn der leitete sich vom Asyl des Vaters ab. Ende Januar teilt ihr das BAMF mit: Ihre Flüchtlingseigenschaft werde widerrufen, der subsidiäre Schutz nicht mehr zuerkannt, Abschiebeverbote würden nicht bestehen. Seitdem fürchtet sie jeden Tag, dass die Polizei vor ihrer Türe steht, um sie in den Irak abzuschieben.

Hayafaa macht sich gut in der Ausbildung

Ingo Zander versteht die Welt nicht mehr. Schon jetzt kann er kaum die nötigen Stellen in seiner Praxis besetzen. Und dann will das BAMF eine intelligente, gut ausgebildete Fachkraft abschieben? "So kann man in Deutschland nicht mit Menschen umgehen", sagt er. Seine junge Auszubildende mache sich so gut, ist so interessiert und hat eine so schnelle Auffassungsgabe, dass er sie nach Ende der Ausbildung übernehmen würde. Das scheint nun vielleicht nicht möglich zu sein.

"Die individuelle Verfolgungs-Wahrscheinlichkeit prüfen"

Dass der Bundestag erst vor zwei Monaten die Verfolgung der Jesiden und Jesidinnen durch den IS im Jahr 2014 als Völkermord anerkannt hat, und dass er fordert, Jesiden weitreichenden Asyl-Schutz zu gewähren, ist ein Signal, hat aber keine rechtlichen Folgen. Das BAMF teilt mit, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe oder Religion für sich keinen Anspruch auf eine Schutzform darstelle. "Das Bundesamt muss in jedem einzelnen Fall die individuelle Verfolgungs-Wahrscheinlichkeit prüfen", so das BAMF.

Reden im Bundestag helfen nicht weiter

Insofern seien die Reden im Bundestag nett gemeint, helfen aber im konkreten Fall nichts, so der niedersächsische Flüchtlingsrat. Nun stellt das BAMF nicht einfach Ablehnungsbescheide zu. Zuvor war der Familie Gelegenheit gegeben worden, Gründe zu nennen, die gegen eine Abschiebung sprechen. Doch das haben weder die Mutter, die ohnehin kein Deutsch spricht, getan, noch Hayafaa, die mit ihrer Ausbildung vollauf zu tun hat und mit 20 Jahren vielleicht einfach überfordert ist mit all dem. Das Amt hätte dann ihren individuellen Anspruch auf Asyl prüfen müssen, nachdem der subsidiäre Schutz durch den Vater entfallen ist und sie nur noch einen Duldungsstatus haben.

Hayafaas Fall landet nun vor Gericht

Annika Hasselmann vom Flüchtlingsrat Niedersachsen sagt: Jetzt werde alles schwierig. Wenn eine Duldung erteilt wird, wird es schwer, eine Arbeit aufzunehmen oder eine Wohnung zu finden. "Jahrelange Duldung, das geht mit großer Resignation und Frustration einher", so Hasselmann. Hayafaa Sharf Elias ist kein Einzelfall. Fast 1.500 mal ist laut Flüchtlingsrat der Schutzstatus für Jesiden im Irak widerrufen worden. Abgeschoben wurde bisher, außer Straftätern, niemand. Hayafaas Fall landet nun vor Gericht. Solange da nichts entschieden ist, bleiben sie und ihre Familie in Deutschland. Sie werden geduldet.

