Handel, Gastronomie, Tourismus: Niedersachsen will lockern Stand: 03.05.2021 13:16 Uhr Obwohl die täglichen Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen noch immer auf hohem Niveau sind, will die Landesregierung die Maßnahmen lockern - mit Inkrafttreten der neuen Verordnung am 10. Mai.

In Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 sollen dann der Einzelhandel, die Gastronomie und Tourismusbetriebe wieder öffnen dürfen, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichtet. Mit Blick auf die zunehmende Zahl von Kommunen mit einer Inzidenz unter 100 sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der Zeitung: "Wir wollen in diesen Kommunen mit der nächsten Landesverordnung wieder mehr ermöglichen, bleiben aber zugleich sehr vorsichtig."

Bald wieder Einkaufen ohne Terminbuchung

Demnach soll in den entsprechenden Kommunen wieder Einkaufen in allen Geschäften ohne vorherige Terminbuchung möglich werden. Nach Informationen der Zeitung bleiben Hygienekonzepte, Kontaktnachverfolgung sowie eine Begrenzung auf 20 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kunde verpflichtend.

Öffnung von Gastronomie und Hotels

Die Gastronomie soll eingeschränkt wieder öffnen dürfen. Bereits am Freitag hatte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) mit Verweis auf das geringe Infektionsrisiko an der frischen Luft eine Öffnung der Außengastronomie angekündigt. Im Innenbereich könnten nach HAZ-Informationen die Kapazitäten begrenzt werden. Im Tourismusbereich will die Landesregierung künftig nicht mehr zwischen den verschiedenen Beherbergungsarten unterscheiden - und Übernachtungen in Ferienwohnungen, Hotels und auf Campingplätzen erlauben. Auch sollen in begrenztem Rahmen wieder Veranstaltungen ermöglicht werden.

29 Landkreise liegen unter der 100er-Inzidenz

Stand Montag hatten 29 der insgesamt 45 Landkreise und kreisfreien Städte nach Angaben des Robert Koch-Instituts eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100. In diesen Kommunen greift nicht mehr die Bundesnotbremse, sondern die Landesverordnung. Unterschreitet eine Kommune an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die 100er-Marke, eröffnen sich für sie wieder mehr Möglichkeiten. Unter anderem entfällt die nächtliche Ausgangssperre und neben den Grundschülern und Abschlussklassen dürfen auch die Schüler anderer Jahrgangsstufen wieder im Wechselmodell an die Schulen zurückkehren.

Landkreis Nienburg fürchtet Auf und Ab an Schulen

Das ist seit diesem Montag etwa im Landkreis Nienburg der Fall. Allerdings liegt dort der Inzidenzwert seit dem 1. Mai wieder über der 100er-Marke - aktuell bei 106,3. Diese Lage bereitet Nienburgs Landrat Detlev Kohlmeier (SPD) Unbehagen. "Denn mit einem Inzidenzwert im Grenzbereich 100 droht latent immer wieder auch ein Auf und Zu des Schul- und Betreuungsbetriebes, ein Rein und Raus in den verschiedenen Szenarien." So ein wiederholter Wechsel der Betreuungsformate fordere alle Beteiligten massiv und stelle unter Umständen eine riesige Belastung dar.

Großer Ausbruch im Landkreis Diepholz treibt Inzidenz hoch

Der Landkreis Diepholz, der bis Freitag noch eine Sieben-Tage Inzidenz von maximal 100 hatte, hat mittlerweile an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Grenzwert wieder überschritten, sodass dort ab Mittwoch die Bundesnotbremse greift. Die Inzidenz ist infolge eines großen Corona-Ausbruchs in einem Spargel- und Beerenhof in die Höhe geschnellt. Landesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen dagegen gesunken - und liegt aktuell bei 99,5. Damit ist Niedersachsen nach Schleswig-Holstein und Hamburg das dritte Bundesland mit einer Inzidenz unter 100.

28,5 Prozent der Niedersachsen mindestens einmal geimpft

Zugleich hat inzwischen mehr als jeder vierte Niedersachse eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Die Impfquote liegt aktuell bei 28,5 Prozent der Bevölkerung, davon haben 7,1 Prozent beide Impfungen für den vollständigen Immunschutz erhalten. In der vergangenen Woche haben die Hausärzte und Impfzentren allein an einem Tag rund 113.000 Menschen geimpft. Zum 1. Mai wurde auch der Kreis der Impfberechtigten ausgeweitet: Unter anderem können sich jetzt die Beschäftigten aller Schulformen sowie das Personal in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Feuerwehrleute impfen lassen. In den kommenden Wochen soll die Anmeldung für einen Impftermin dann für alle Menschen aus der dritten Prioritätsgruppe möglich sein. Voraussichtlich ab Ende Mai kann die Priorisierung ganz aufgehoben werden - vorausgesetzt, der Impfstoff wird wie geplant geliefert.

Weil: Geimpften bundesweit Grundrechte zurückgeben

Die Bundesregierung will unterdessen klären, welche Grundrechte vollständig Geimpfte zurückbekommen sollen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil plädiert dafür, vollständig Geimpfte bundesweit mit negativ Getesteten gleichzustellen, etwa beim Besuch eines Friseurs oder im Altersheim - so wie es bereits in Niedersachsen und vielen anderen Bundesländern der Fall ist. An diesem Montag berät das Corona-Kabinett in Berlin über mehr Freiheiten für Geimpfte. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sagte, eine entsprechende Verordnung könne bis Ende der Woche von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden.

