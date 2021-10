Grundschulen: Maskenpflicht im Unterricht könnte bald fallen Stand: 06.10.2021 14:15 Uhr Mit einer neuen Corona-Verordnung könnte die Maskenpflicht im Unterricht für weitere Schüler in Niedersachsen fallen. Das stellte Kultusminister Tonne für Dritt- und Viertklässler in Aussicht.

Man werde alles daran setzen, dass die Maske bei den Jahrgängen drei und vier als nächster Schritt wegkomme, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwoch. Dann wären alle Grundschulkinder in Niedersachsen von der Maskenpflicht befreit. Tonne stellte diesen Schritt für die neue Corona-Verordnung in Aussicht, die spätestens am 11. November in Kraft treten soll. Derzeit müssen lediglich Erst- und Zweitklässler keine Maske mehr im Unterricht tragen.

Videos 2 Min Corona kompakt: Maskenpflicht an Schulen bleibt Nur Kinder der ersten und zweiten Klassen dürfen die Masken abnehmen. Für Weihnachtsmärkte gibt es grünes Licht. (01.10.2021) 2 Min

NRW hebt Maskenpflicht nach Herbstferien auf

Niedersachsens Nachbarland Nordrhein-Westfalen will die Maskenpflicht im Unterricht bald für alle Jahrgänge aufheben. Das geht aus einer am Mittwoch versendeten E-Mail des nordrhein-westfälischen Schulministeriums hervor. Der Schritt soll demnach ab dem 2. November umgesetzt werden, also ab der zweiten Woche nach den dortigen Herbstferien. Schülerinnen und Schüler müssen Masken dann nur noch im übrigen Schulgebäude tragen. Eine Reihe von Bundesländern hatte die Maskenpflicht an Schulen jüngst gelockert, darunter Bayern, Berlin und das Saarland.

Niedersachsen ist im "Team Vorsicht"

Ein Sprecher des niedersächsischen Kultusministeriums hatte Ende der vergangenen Woche betont, dass Niedersachsen zum "Team Vorsicht" gehöre. Die Maske sei eine wirksame Schutzmaßnahme und ein Grund dafür, dass die Schulen nach den Sommerferien gut gestartet seien. Bei Lockerungen wolle Niedersachsen behutsam und mit Bedacht vorgehen.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.10.2021 | 12:00 Uhr