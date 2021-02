Gorch-Fock-Ersatz: Die letzte Ausbildungsfahrt der "Alex II"

Stand: 25.02.2021 17:14 Uhr

Auftrag beendet: Das Segelschulschiff "Alexander von Humboldt ll" ist am Donnerstag wohlbehalten in seinem Heimathafen Bremerhaven angekommen. An Bord: Offiziersanwärter der Deutschen Marine.