Glatteis und Frost in Niedersachsen verursachen mehrere Unfälle Stand: 27.01.2023 16:45 Uhr Vor allem der Nordwesten von Niedersachsen war am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag von Glätte betroffen. Im Harz gab es Schnee.

Streckenweise wurde es im südlichen Niedersachsen ebenfalls glatt. Bereits am Donnerstag kam es wegen Glatteis zu mehreren Unfällen. Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Mehrere Schwerverletzte bei Glätteunfällen am Donnerstag

Nach einem Unfall in Wetschen (Landkreis Diepholz) schwebt eine 20-Jährige in Lebensgefahr. In Osnabrück geriet eine 25 Jahre alte Frau auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Wagen eines 61-Jährigen. Beide wurden schwer verletzt. In Lastrup bei Cloppenburg war ein Auto mit zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gestoßen. Die 21 und 22 Jahre alten Insassen erlitten schwere Verletzungen.

Notaufnahme überfüllt - Marienhospital Osnabrück sagt Operationen ab

In Stadt und Landkreis Osnabrück gab es bis Donnerstagmittag mindestens 19 Verkehrsunfälle. Allein in die Notaufnahme des Klinikums Osnabrück seien innerhalb von drei Stunden 40 Menschen gekommen, berichtete die "Neue Osnabrücker Zeitung" - darunter zahlreiche Fußgänger und Radfahrer, die gestürzt waren. Das Marienhospital hatte für Donnerstag sämtliche geplanten Operationen abgesagt.

