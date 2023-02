Getötetes Paar aus Hagen: Sohn muss lebenslang in Haft Stand: 10.02.2023 11:10 Uhr Das Landgericht Hannover hat einen 28-Jährigen wegen Mordes an Mutter und Stiefvater verurteilt. Er soll fast 190-mal auf das Paar aus Neustadt-Hagen (Region Hannover) eingestochen haben.

Der Angeklagte muss lebenslang in Haft. Zudem stellte die Kammer die besondere Schwere der Schuld fest, sodass der 28-Jährige nicht vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden kann. Er hatte zuvor gestanden, zunächst seinen 59-jährigen Stiefvater und anschließend die 53-jährige Mutter in ihrem abgelegenen Einfamilienhaus mit einem Messer erstochen zu haben. Das Gericht folgt in seinem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass sich in dem Sohn "Wut und Enttäuschung über unerfüllte Besitzansprüche" angestaut hatten, weil sich seine Mutter auf die Seite des neuen Ehemannes geschlagen habe.

VIDEO: Hannover: Prozess gegen 28-Jährigen mutmaßlichen Doppelmörder (07.12.2022) (1 Min)

Anwalt plädierte auf verminderte Schuldfähigkeit

Der Anwalt des Angeklagten plädierte auf Totschlag bei verminderter Schuldfähigkeit. Er hatte sich dafür ausgesprochen, dass sein Mandant in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Der 28-Jährige hatte sich selbst während der Verhandlung als "seelisch und psychisch krank" bezeichnet. Nach dem Fund der getöteten Eheleute im Mai vergangenen Jahres galt der Angeklagte schnell als Verdächtiger. Er wurde nach mehrtägiger Fahndung gefasst.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.02.2023 | 12:00 Uhr