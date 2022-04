Gesundheitswesen: 13.000 Beschäftigte mit unklarem Impfstatus Stand: 05.04.2022 17:53 Uhr Seit Mitte März greift in Niedersachsen eine Impfpflicht im Gesundheitswesen. Bei fast 13.000 Beschäftigen gilt der Impfschutz als unvollständig oder unklar.

Dies zeigten Rückmeldungen von mehr als 4.200 Unternehmen, Einrichtungen und Betrieben aus dem Gesundheitsbereich, so Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs. Demnach wurden seit der Einführung der Impfpflicht im Gesundheitswesen am 16. März insgesamt 12.813 Personen mit ungeklärtem Impfstatus oder ohne vollständigen Impfschutz gemeldet.

Krisenstab: Zahl deutlich niedriger als vermutet

„Das ist eine deutlich niedrigere Zahl, als wir vermutet hatten. Das heißt, dass die Impfquote in dieser Berufsgruppe mittlerweile sehr gut ist“, sagte Schröder mit Blick auf die Gesamtzahl der im niedersächsischen Gesundheitssystem arbeitenden Menschen. Dies sind laut Ministerium rund 240.000 Beschäftigte, davon 90.000 in der Pflege. Den Angaben zufolge waren Anfang März knapp 98 Prozent der Krankenhaus-Beschäftigen vollständig geimpft. In der ambulanten Pflege waren es den Angaben zufolge mehr als 95 Prozent.

