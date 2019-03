Stand: 05.03.2019 14:13 Uhr

Geldautomaten gesprengt: Polizei fasst Verdächtige

Immer wieder werden in Niedersachsen Geldautomaten gesprengt. Mit unterschiedlichem Erfolg für die Räuber - aber immer mit großem Ärger für Anwohner und Banken. Denn auch missglückte Sprengungen richten meist hohe Sachschäden an. Die niedersächsische Polizei hat jetzt zusammen mit Kollegen aus den Niederlanden zwei Geldautomaten-Sprenger festgenommen.

Zwei Männer in Untersuchungshaft

Die beiden 25 und 28 Jahre alten Männer sollen laut Landeskriminalamt (LKA) zu einer großen niederländischen Bande gehören. Sie sollen für drei gesprengte Geldautomaten verantwortlich sein. Dem 25-Jährigen wird vorgeworfen, im Oktober 2017 einen Automaten in Weener und im März 2018 einen weiteren in Spenge in Nordrhein-Westfalen gesprengt zu haben. In Spenge explodierte dann auch noch eine Gasflasche, ein angrenzendes Wohnhaus wurde dadurch zerstört, der Fluchtwagen wenig später in Melle im Landkreis Osnabrück gefunden. Der Tatverdächtige wurde dann im August in den Niederlanden festgenommen. Dort drohen ihm weitere Verfahren, deswegen wurde er erst jetzt an Deutschland ausgeliefert und sitzt in Untersuchungshaft. Der zweite Tatverdächtige, ein 28-Jähriger, soll im April 2018 zusammen mit drei noch flüchtigen Komplizen einen Geldautomaten in Wolfenbüttel gesprengt haben. Die Polizei nahm ihn ebenfalls in den Niederlanden fest.

Täter sollen einer Bande angehören

Insgesamt rechnet das LKA damit, dass der Bande etwa 350 Personen angehören - und dass es mehrere Gruppen und Nachahmer gibt, die auch Geldautomaten zerstören. Allein im vergangenen Jahr sind laut der Behörde in Niedersachsen 54 Automaten gesprengt worden - mehr als doppelt so viele wie 2017. Seit Anfang dieses Jahres gab es schon wieder sieben Geldautomaten-Sprengungen in Niedersachsen.

Glassplitter-Datenbank hilft bei der Fahndung

Bei der Fahndung nach den Tätern arbeiten die deutschen und niederländischen Behörden eng zusammen. Laut niederländischer Polizei gibt es inzwischen eine Glassplitter-Datenbank. Glas sei wie ein Fingerabdruck, weil die Zusammensetzung einzigartig sei. Wenn bei einem Festgenommenen Glassplitter entdeckt würden, könnten die kleinen Teilchen mit einem Tatort in Verbindung gebracht werden, teilte die niederländische Polizei mit.

Neuer Trend: Sprengstoff statt Gas

Wenn die Sprengung von Geldautomaten scheitert, hat das nach Einschätzung der Ermittler auch damit zu tun, dass die Automaten inzwischen besser gesichert sind. Das Problem: Aus diesem Grund greifen die Täter immer häufiger zu Sprengstoff statt wie bisher zu Gas.

