Gaststättenverband in Niedersachsen: Lieber 2G als Lockdown Stand: 31.08.2021 11:49 Uhr Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hält eine 2G-Regel in Niedersachsen bei steigenden Corona-Zahlen für vertretbar. In dem Fall sieht auch Ministerpräsident Weil das Modell als "Option".

Wenn nur noch Geimpfte und Genesene als Gäste kommen dürften, würden dadurch zwar Einnahmen und Umsatz geschmälert, sagte der Geschäftsführer des Dehoga Landesverbands Niedersachsen, Rainer Balke. Das sei aber besser als bei steigenden Corona-Zahlen erneut schließen zu müssen. Ein weiterer Lockdown wäre das Ende, so Balke. Er geht davon aus, dass viele Mitarbeitende im Gastgewerbe die Branche dann wohl verlassen würden - dabei fehlen schon jetzt in Niedersachsen rund 15.000 Beschäftigte.

Weil: "2G aktuell nicht verhältnismäßig"

Balke plädiert aber dafür, dass ungeimpfte und nicht genesene Mitarbeitende auch künftig mit einem negativen Testnachweis zur Arbeit kommen können, damit nicht noch weitere Arbeitskräfte wegfallen. In der momentanen Situation hält Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) das 2G-Modell nicht für verhältnismäßig. Die Lage in den Krankenhäusern sei trotz steigender Infektionszahlen nicht beunruhigend. Sollten die Werte eskalieren, müsse neu gedacht werden. "Dann ist sicher, dass die Infektionen vor allem aus dem Kreis der Ungeimpften in Deutschland stammen", sagte der Ministerpräsident dem NDR in Niedersachsen. "Das heißt, die Maßnahmen müssten sich dann auf diese Personengruppe konzentrieren und das wiederum heißt, dass 2G dann nach meiner Einschätzung eine Option werden würde."

Land hat neue Warnstufen noch nicht ausgearbeitet

Die neuartige Corona-Verordnung bietet ohnehin noch entsprechenden Spielraum. Von den drei festgelegten Warnstufen ist bislang nur die niedrigste ausgearbeitet, ab der die 3G-Regel in Kraft tritt. Weil hatte bereits angekündigt, dass in den höheren Stufen für Ungeimpfte die Kontakte wieder eingeschränkt werden könnten.

Grüne und FDP kritisieren Ministerpräsidenten

Die Opposition im Landtag hat den Eindruck, dass der Ministerpräsident die Menschen schon auf eine 2G-Regelung vorbereiten wolle. Aus Sicht der Grünen ist das jedoch zu kurz gegriffen. Die vierte Welle müsse konsequenter gebrochen werden, "indem man noch mehr auf Masken setzt und vor allem auch auf Tests. Das ist der eigentliche Sieg im Kampf gegen das Virus", sagte Fraktionschefin Julia Hamburg dem NDR in Niedersachsen. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner forderte Weil unterdessen auf, seine Pläne publik zu machen und zur Diskussion zu stellen - sowohl öffentlich als auch im Parlament.

Hamburgs Betriebe können zwischen 2G und 3G wählen

In Hamburg gilt seit dem Wochenende das bundesweit bislang einmalige 2G-Options-Modell. Dort können Clubs und Restaurants selbst entscheiden, ob sie nur noch Geimpfte und Genese einlassen - in dem Fall entfallen fast alle Corona-Beschränkungen. Dann dürfen unter anderem Tische wieder beliebig platziert werden, an festen Steh- und Sitzplätzen entfällt die Masken- und Abstandspflicht und auch die Sperrstunde ist aufgehoben. Alternativ gilt das 3G-Modell, das auch Kunden mit negativem Schnelltest den Zutritt ermöglicht - jedoch unter strengeren Auflagen.

2G auch in Niedersachsen schon möglich - aber ohne Lockerungen

Grundsätzlich ist es Gastronomen und Veranstaltenden auch in Niedersachsen schon jetzt erlaubt, nur Genesenen und Geimpften den Zutritt zu ermöglichen. Allerdings bleiben die übrigen pandemiebedingten Einschränkungen weiter bestehen. Ausgenommen sind lediglich Diskotheken, in denen beim 2G-Modell auch ohne Mund-Nasen-Schutz getanzt werden darf.

Was bedeutet die 3G-Regel? Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete (3G) erhalten Zutritt zu Innenräumen von Behörden und anderen Einrichtungen wie Restaurants, Kinos, Fitnessstudios oder Krankenhäusern. Ausgenommen sind Kinder unter sieben Jahren und minderjährige Schüler, die regelmäßig getestet werden. Dies gilt ab einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Antigen-Schnelltests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein, PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden. Gäste von Beherbergungseinrichtungen müssen bei der Anreise einen negativen Test vorweisen und diesen alle 72 Stunden wiederholen.

