Friedland: 22 Infizierte in Grenzdurchgangslager

Im Grenzdurchgangslager Friedland (Landkreis Göttingen) sind 21 Bewohner und eine Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte eine Sprecherin der Landesaufnahmebehörde am Dienstagabend auf Anfrage von NDR.de mit. Die Zahl der gemeldeten Infizierten sei im Laufe des Dienstags von 20 auf 22 angestiegen, weil vier Testergebnisse nicht ausgewertet waren, von denen zwei positiv gewesen seien, so die Sprecherin.

Erster Reihentest am Sonntag

Nach einem Anfangsverdacht hatte der Landkreis Göttingen am Sonntag alle Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung getestet. Diese Reihen-Untersuchung soll am Donnerstag wiederholt werden. Insgesamt leben im Grenzdurchgangslager Friedland 190 Asylbewerber und Spätaussiedler. Alle Infizierten seien nach Angaben der Landesaufnahmebehörde separiert und unter Quarantäne gestellt worden. Neu ankommende Asylbewerber werden bis auf Weiteres in eine Aufnahmestelle nach Bad Fallingbostel (Landkreis Heidekreis) gebracht. 2011 wurde Friedland eine der Erstaufnahmestellen des Landes Niedersachsen für Asylsuchende.

