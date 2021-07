Freiwillige aus dem ganzen Norden helfen im Hochwassergebiet Stand: 18.07.2021 10:28 Uhr Nach den verheerenden Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz rücken immer mehr Helfer aus Norddeutschland in die Krisengebiete aus - darunter THW, Feuerwehren, DLRG und DRK.

Von einem Autohof in Northeim sind am Sonnabendmittag etwa 50 Fahrzeuge und 130 ehrenamtliche Helfer aus ganz Niedersachsen zum Nürburgring in Rheinland-Pfalz gestartet, wie ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bestätigte. Unter ihnen Sanitäter und Ärzte. Dort, im Landkreis Ahrweiler in der Eifel, erwarten die Helfer dann Instruktionen für ihren Einsatz in der vom Hochwasser schwer getroffenen Region. Die Einsatzkräfte haben unter anderem Spezialausrüstung für eine Zeltstadt dabei, in der bis zu 50 Menschen behandelt werden können.

Feuerwehren aus ganz Niedersachsen helfen

Ebenfalls am Sonnabend haben sich acht Kreisfeuerwehr-Bereitschaften aus den niedersächsischen Landkreisen Göttingen, Grafschaft Bentheim, Holzminden, Osnabrück, Schaumburg, Verden, Diepholz und der Region Hannover in die Regierungsbezirke Arnsberg, Düsseldorf und Köln auf. Nordrhein-Westfalen hatte nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums die Unterstützung aus dem Nachbarbundesland angefordert.

Weitere Informationen Hilfe für Hochwasseropfer: So können Sie spenden Wenn Sie für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe spenden wollen, finden Sie hier Hilfsorganisationen und Bankverbindungen. extern

Helfer aus Ostfriesland vor Ort

Seit Freitag sind außerdem Helfer aus Ostfriesland vor Ort, darunter das THW aus Leer, das an der Steinbachtalsperre bei Euskirchen im Einsatz ist. Auch Männer und Frauen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus Wittmund und Norden helfen im Katastrophengebiet, ebenso eine Hubschrauber-Besatzung der Northern Helicopter GmbH aus Emden. Emdens Oberbürgermeister Tim Kruithoff (parteilos) hat zudem eine Gruppe von Feuerwehrleuten mit Pumpen und Rettungswagen entsandt.

Polizei gegen Plünderungen im Einsatz

Insgesamt machen sich fast 1.100 Einsatzkräfte auf den Weg. Sie sollen unter anderem beim Leerpumpen von vollgelaufenen Kellern helfen. Nach Angaben eines Behördensprechers ist geplant, diese Kräfte wegen des "auslaugenden Einsatzes" nach zirka 48 Stunden auszutauschen. Auch die Polizei Niedersachsen unterstützt die Kollegen in NRW. In der Hauptsache sollen die Beamtinnen und Beamten etwa zur Verhinderung von Plünderungen in den von Evakuierungen und Stromausfällen betroffenen Gebieten zum Einsatz kommen.

DLRG hilft im Rhein-Erft-Kreis

Zwei Wasserrettungszüge der DLRG mit insgesamt 110 Personen wurden bereits am Donnerstagabend in den Einsatz geschickt. Ihre Aufgabe sei es in erster Linie, bei den Evakuierungsmaßnahmen im besonders betroffenen Rhein-Erft-Kreis Hilfe zu leisten, so der Sprecher. Die Einheiten sind mit Spezialfahrzeugen ausgerüstet, darunter ein Ladekran und Rettungsboote mit niedrigem Tiefgang für den Einsatz bei Hochwasserlagen. Auch Taucher sind im Einsatz.

"Anstrengende, lang andauernde Einsätze"

Ebenfalls am Donnerstag waren mehr als 300 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) aus Niedersachsen und Bremen nach NRW aufgebrochen. Darunter sind Ehrenamtliche aus Göttingen, Northeim und Osterode am Harz. Zwei bis drei Tage werden sie im Hochwassergebiet bleiben, wie Axel Rentschka vom THW in Göttingen dem NDR in Niedersachsen sagte. "Die richten sich da sicherlich auf anstrengende, lang andauernde Einsätze ein, die auch körperlich herausfordernd sein können." Der Kontakt zu der stark betroffenen Bevölkerung vor Ort werde viel Einfühlungsvermögen erfordern, so Rentschka. Des Weiteren sind Einsatzkräfte aus Stade, Clausthal-Zellerfeld, Braunschweig, Wolfsburg, Osnabrück und Ronnenberg (Region Hannover) in die Krisengebiete aufgebrochen. Einige haben ein spezielles Lasergerät dabei, das Gebäude abtastet und erkennt, ob sie einsturzgefährdet sind.

Videos 4 Min Unwetterkatastrophe: Zahl der Todesopfer steigt weiter Einsatzkräfte aus dem Norden helfen nach den Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit. (16.07.2021) 4 Min

Niedersachsen bildet neue Stabsstelle für Katastrophenhilfe

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sprach am Freitag von einer Tragödie unfassbaren Ausmaßes. "Ich danke allen Einsatzkräften von ganzem Herzen und wünsche ihnen viel Erfolg - und dass sie sicher und gesund wiederkommen." Am Donnerstag hat das Ministerium außerdem in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) eine besondere Aufbauorganisation (BAO) geschaffen. Diese werde als eigene Stabsorganisation betrieben. Ziel ist es, die betroffenen Bundesländer mit Material und Einheiten kurzfristig zu unterstützen. Zudem koordiniere die BAO den gesamten Einsatz niedersächsischer Einheiten in anderen Bundesländern.

Weil bedankt sich bei Helfenden aus Niedersachsen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sprach den Angehörigen und Freunden der Toten und Vermissten sein Mitgefühl aus. "Es ist bitter, was diese Wassermassen alles angerichtet haben, wie viel Leid und Zerstörung das Unwetter gebracht hat", sagte Weil am Donnerstag. Er bedankte sich bei den Helferinnen und Helfern aus Niedersachsen, die dort im Einsatz sind. "Passen Sie gut auf sich auf", gab er ihnen mit auf den Weg. Weil sagte, dass die aktuelle Unwetterkatastrophe kein Einzelfall bleiben werde. "Da soll man sich nichts vormachen, wir sind mitten im Klimawandel", so Weil.

Helikopter aus Schleswig-Holstein zur Menschenrettung angefordert

Die Bundespolizei hat einen Helikopter aus Schleswig-Holstein zur Unterstützung in den Katastrophengebieten in Nordrhein-Westfalen angefordert. Die Maschinen der Bundespolizei sind mit Winden ausgestattet, an denen sich Crewmitglieder abseilen können, um Menschen zu retten und in die Maschine zu ziehen.

Boote aus Hamburg im Einsatz nahe Köln

Aus Hamburg sind derzeit rund 70 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, um bei dem Hochwasser zu helfen. Sie würden von der Wasserschutzpolizei und der Landesbereitschaftspolizei stammen und hätten 15 Boote unterschiedlicher Größe dabei, sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer am Freitag im Hamburg Journal. Die Polizeikräfte sollen in den betroffenen Ortschaften mit ihren Booten die Gegend absuchen. Da unklar sei, auf was die Helferinnen und Helfer treffen, habe die Polizei zudem ihren Seelsorger hinterhergeschickt. Weitere Einsatzkräfte von Deutschem Roten Kreuz, der DLRG und der Feuerwehr sind in Alarmbereitschaft.

Mecklenburg-Vorpommern liefert Transport-Fahrzeuge

Unterstützung kommt auch aus Mecklenburg-Vorpommern: Am Sonnabend brachen 27 Männer und Frauen des Katastrophenschutzes nach Bad Neuenahr(Rheinland-Pfalz) auf, um insgesamt elf Mannschafts-Transportwagen in die Region zu bringen. Sie stammen aus den Landkreisen und den Städten Schwerin und Rostock. In der Nacht konnten die Helfer die Transporter vor Ort übergeben. Laut Jörg Beckmann vom Katastrophenschutz seien die Helfer "erschüttert über das Ausmaß der Zerstörung im Süden". Er gehe davon aus, dass der Wiederaufbau Jahre dauern werde.

Schwerin und Wuppertal durch Städtepartnerschaft verbunden

Die Bilder aus Wuppertal haben speziell bei der Stadt Schwerin Bestürzung ausgelöst. Wuppertal und Schwerin verbindet seit 1987 eine Städtepartnerschaft. "Wir haben Kontakt zur Stadt Wuppertal aufgenommen und natürlich unsere Unterstützung angeboten", sagte Schwerins Stadtpräsident Sebastian Ehlers (CDU) am Donnerstag im NDR Nordmagazin. Die hiesigen Hilfsorganisationen, beispielsweise das DRK oder THW, seien bisher noch nicht angefordert worden.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 17.07.2021 | 19:30 Uhr