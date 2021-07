Fast alle Lehrer in Niedersachsen mindestens einmal geimpft Stand: 30.07.2021 14:44 Uhr Rund 95 Prozent der Lehrkräfte in Niedersachsen haben mittlerweile mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das teilte das niedersächsische Kultusministerium am Freitag mit.

Die zweifache Impfdosis haben demnach 79 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer erhalten. "Wir sind jetzt fast sicher, dass wir bis zum Ende der Ferien und zu Beginn der Schulzeit nahezu alle Lehrkräfte durchgeimpft haben", so ein Sprecher des Ministeriums. Ausgenommen seien jene, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Insgesamt lag die Impfquote in Niedersachsen nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Freitag bei den Erstimpfungen bei gut 64 Prozent, vollständig gegen Corona geimpft waren demnach knapp über die Hälfte der Menschen im Land.

Schlechtere Quote bei Schülern

Schlechter sieht es ausgerechnet bei den Schutzbefohlenen der Lehrkräfte aus: Nur etwa 8,6 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben den Angaben zufolge den vollen Impfschutz. Für gezielte Impfaktionen an den Schulen gebe es derzeit keine konkreten Pläne, sagte ein Sprecher. Man setze weiterhin auf die bestehenden Impfmöglichkeiten. Immerhin: Knapp 27 Prozent der 12- bis 17-Jährigen haben bereits ihre erste Spritze erhalten, obwohl es für Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren noch keine generelle Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gibt. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte dennoch wiederholt Impfangebote für diese Gruppe gefordert, weil Kinder und Jugendliche das Virus weitergeben könnten. An vielen Orten im Land gab es deshalb Sonder-Impfaktionen.

